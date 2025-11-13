Logroño acogerá en mayo el IX Encuentro de Guionistas dentro del 'Año Rafael Azcona' que la ciudad conmemorará en 2026

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Logroño acogerá en el próximo mes de mayo el IX Encuentro de Guionistas, que organizan las entidades de referencia del sector FAGA y ALMA, en el que se prevé reunir a medio centenar de profesionales. Será en el marco del 'Año Rafael Azcona', que la capital riojana conmemorará a lo largo de todo el 2026 con motivo del centenario de su nacimiento en la ciudad.

El pleno del Ayuntamiento logroñés, en una sesión extraordinaria celebrada a primera hora de esta mañana, ha aprobado por unanimidad esta decisión, que, como reza la declaración del evento, conllevará "organizar actividades culturales, educativas y divulgativas a lo largo del próximo año, con el fin de conmemorar y rendirle homenaje por su contribución histórica, social y cultural al cine".

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha destacado en una rueda de prensa posterior al pleno que "Azcona es una de las miradas más inteligentes, incisivas y luminosas que ha dado la cultura española. Su brillante trayectoria merece ser reconocida y recordada".

"Este año conmemorativo -ha afirmado- reivindica su figura, reconoce su contribución al cine y a la cultura en general, proyecta su legado hacia las futuras generaciones y sitúa a Logroño como una ciudad creativa, cultural y abierta al talento".

Asimismo, Escobar ha subrayado que "todos los logroñeses y riojanos nos sentimos profundamente orgullosos de Rafael Azcona, un autor cuya visión crítica, humor ácido y capacidad para retratar la condición humana marcaron de forma decisiva la narrativa audiovisual española contemporánea".

Además, ha añadido que "su talento, cultivado desde la infancia en las calles, lecturas y vivencias de su ciudad natal, consolidó una trayectoria brillante que situó a este logroñés entre las figuras más respetadas de la cultura nacional".

"Queremos -ha explicado el alcalde-, que la ciudad que le vio nacer y a la que siempre se sintió profundamente unido rinda homenaje al que es, sin duda, uno de sus creadores más universales, cuya trayectoria, trascendió el ámbito local para convertirse en un referente esencial de la literatura y el cine español del siglo XX".

Rafael Azcona, autor de guiones fundamentales como El pisito, El verdugo, Plácido, La escopeta nacional, Belle Époque o La lengua de las mariposas, es el guionista con más Premios Goya de la historia (seis galardones) y uno de los nombres imprescindibles del cine español. Su biblioteca personal, donada por su viuda en 2013, se conserva en la Biblioteca Municipal que lleva su nombre en Logroño.

UN AÑO REPLETO DE ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS Y DIVULGATIVAS.

Durante todo 2026, el 'Año Rafael Azcona', se van a desarrollar propuestas dirigidas a todos los públicos, con el objetivo de reforzar el vínculo de Logroño con nuestro guionista más universal y con la palabra escrita, el cine y la creación audiovisual.

Desde el Ayuntamiento de Logroño se avanza que se trabaja en la organización de una programación amplia y diversa, que se presentará en los próximos meses. Entre las primeras actividades anunciadas destaca el IX Encuentro de Guionistas, que, en palabras del alcalde, "convertirá nuestra ciudad en la capital del guion".

Asimismo, la Concejalía de Cultura prepara otras iniciativas, como el concurso de microrrelato Rafael Azcona, destinado a fomentar la creatividad literaria; talleres de guion para escolares impartidos por la Escuela de Escritores de Madrid; exposiciones temáticas en distintos espacios de la ciudad; y diversas actividades participativas y divulgativas que implicarán a la ciudadanía, así como a instituciones públicas y privadas.

Todas las actividades contarán con una imagen oficial propia en la que ya trabaja un ilustrador de reconocido prestigio.

ENCUENTRO DE GUIONISTAS.

El presidente de la Asociación Encuentro de Guionistas, Carlos Muriana, ha participado en la rueda de prensa, ya que dentro de la programación del 'Año Rafael Azcona' uno de los hitos principales será la celebración del IX Encuentro de Guionistas, que convertirá a Logroño en la capital del guion durante el último fin de semana de mayo, concretamente los días 28, 29 y 30 de mayo.

El encuentro reunirá en la ciudad, en concreto en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño, a alrededor de 450 guionistas profesionales de todo el país, además de estudiantes, creadores audiovisuales y público interesado en la escritura cinematográfica y televisiva.

Organizado por FAGA y ALMA, entidades de referencia en el sector, con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño, el encuentro incluirá tres jornadas intensivas de ponencias y diálogos con cerca de 50 profesionales, con intervenciones de distintos formatos (20, 40 y 60 minutos) y temas de gran actualidad.

Entre ellos, tendencias en ficción y entretenimiento, ecosistema audiovisual de plataformas, propiedad intelectual, retos de la inteligencia artificial generativa en el guion y otros contenidos de especial interés para el sector, que vive "momentos complicados", ha apuntado, con temas como "la lucha con las inteligencias artificiales, por ejemplo".

Incluso se ha planteado, contando con Azcona como referente, con un lema para el encuentro, 'El guión vuelve a Logroño', y adoptar 'oficialmente' el adjetivo 'azcónico', "que no sabemos muy bien qué significa", ha reconocido Muriana, quien en todo caso, ha destacado su "legado muy de estar en la calle, no de costubrismo, sino de análisis de lo español y de lo humano".

Un trabajo el de Rafael Azcona, ha añadido Muriana, que "supuso el impulso de la importancia del guión en España", que, además, "ha continuado mediante generaciones de guionistas vinculados a todo su amplio legado".

A preguntas de los medios de comunicación, el presidente de la Asociación de Encuentros de Guionistas ha afirmado que "se está haciendo muy buen trabajo" en España, que incluso "se está reconociendo en todo el mundo".

Algo que, especialmente, se está desarrollando en series o plataformas, no tanto en cine, porque "cuesta más llevar a gente a las salas, a determinados estrenos o a determinadas películas, que además duran poco en cartelera y pasan enseguida a las plataformas". "Es una competencia difícil para el cine", ha reconocido.

Con todo, ha destacado el "buen trabajo" que se está realizando no solo en el audiovisual, sino también "por parte de los guionistas de entretenimiento", que también van a tener cabida en el Encuentro, "y que ahora mismo están pensando lo que nos va a entretener y a formar dentro de 2, 3 ó 5 años". "Es importante la implicación social de nuestro trabajo retratando de una forma u otra España", ha concluido.