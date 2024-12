Logroño acuerda impulsar medidas para mejorar el acceso, promoción y divulgación de los restos arqueológicos de Varea

LOGROÑO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este jueves en el pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre, ha aprobado dar impulso a medidas para mejorar el acceso, promoción y divulgación de los restos arqueológicos de Varea. Una propuesta realizada por el Grupo Municipal de VOX, a la que se ha añadido una enmienda del PP, y a la que se ha dado luz verde con la unanimidad de toda la Corporación.

Así, en primer lugar, se pretende dar cumplimiento a la propuesta de actuaciones remitida por el CEIP Varia llevando a cabo las labores necesarias para facilitar el acceso a las ruinas que se ubican bajo el centro educativo, mediante la instalación de una puerta de entrada a las mismas desde el exterior del colegio y la colocación de un vallado específico que permita diferenciar este espacio del resto del centro.

Asimismo, se estudiará, a través de las competencias municipales y de la colaboración con el resto de administraciones competentes, la posibilidad de poner en marcha un museo didáctico con los restos y un aula arqueológica que permita recrear la forma de vida y costumbres de la época romana.

Desde el área de Arquitectura y Arqueología del Ayuntamiento se llevarán a cabo las labores necesarias para garantizar el correcto seguimiento arqueológico y análisis de posibles nuevas ubicaciones, así como garantizar mejoras de acceso a las ruinas para su correcta conservación, difusión y promoción.

Y el acuerdo contempla la inclusión de una partida presupuestaria para el ejercicio 2025 específica para llevar a cabo las medidas acordadas.

Como ha defendido la moción la portavoz de VOX María Jiménez, las ruinas de Varea son "un patrimonio invaluable, una joya de la historia local, que debemos conservar para su preservación y su legado a generaciones posteriores", por lo que ha incidido en que su deterioro "es un empobrecimiento de nuestro legado cultural y de nuestra historia".

En este sentido, ha defendido que "su conservación debe ser tomada con seriedad y compromiso", a lo que ha añadido que "representa además un atractivo para el turismo".

Ha llamado, por todo ello, a "trabajar para que no caigan en olvido y abandono", planteando "programas para su recuperación, conservación y también en el entorno para que sean accesibles". "Varea y Logroño se merecen que estas ruinas se muestren como el tesoro que son", ha concluido.

En el turno de portavoces, desde Podemos-IU Amaia Castro ha señalado que "me alegra que se traiga una moción como ésta, porque entre tanta polarización, nos olvidamos de cosas tan importantes como las ruinas de Varea", al tiempo que ha recordado que "en la anterior Legislatura sí se hicieron actuaciones en las ruinas" y ha animado "a seguir poniendo las ruinas en valor".

También desde el Grupo Mixto, el regionalista Rubén Antoñanzas ha afirmado que "nunca he entendido que tengamos este entorno tan abandonado, y que no lo ofreciéramos como alternativa turística", por lo que ha considerado que "esta moción sale adelante", sería positivo "crear acuerdos" y trabajar incluso con otros lugares como Calahorra que tiene amplia experiencia en estos temas.

Por parte del PSOE, el concejal Álvaro Foncea ha negado que en la anterior Legislatura no se hiciera nada en este ámbito, mientras que ha agradecido al PP que continúe con trabajos que vienen del mandato anterior. Y ha reclamado, en esta situación que tengan "más ambición", poniendo ejemplos de otras localidades riojnas, como Alfaro o Calahorra, e incluso de otras capitales como Zaragoza.

Y, por último, por parte del PP, Íñigo López-Araquistain, ha asegurado que "durante el último año se ha ido trabajando", añadiendo que, al acceder a su área, "me encontré con que no hay proyecto, no se había hecho nada" y se ha comprometido a actuar tanto en las ruinas como en los locales, de modo que "ya hay instrucción a Arquitectura para poder abrirlos y que tengan uso divulgativo".

PROSTITUCIÓN.

Por otro lado, se ha rechazado -con los votos en contra de PP y VOX y a favor del PR+, Podemos-IU y PSOE- la moción regionalista para la creación de una mesa técnica para elaborar el borrador de una ordenanza municipal para la abolición de la prostitución en la ciudad.

Una ordenanza, como ha recordado el portavoz del PR+ Rubén Antoñanzas, que se aprobó por unanimidad en diciembre de 2023 "para que entrara en vigor en este año, al que, no sé la razón, no ha sido así" y frente a lo que ha propuesto que "en unos meses haya una mesa de trabajo de técnicos e implicados en este asunto", en principio sin grupos políticos.

Ha mostrado igualmente su "decepción" y "preocupación" porque en los Presupuestos municipales de 2025 "haya desaparecido partida para el tema, porque esto va de dar salida y apoyo a las mujeres para que salgan del sistema prostituyente, y sin presupuesto no puede ser". Reseñandao que se ha reunido con múltiples entidades sociales, ha recalcado que "todos estamos deseando trabajar, den el pistoletazo de salida".

En el turno de portaces, por Podemos-IU Amaia Castro ha subrayado que "esta es una moción que va de derechos humanos" y, si bien ha dado su "confianza" en que la concejala de Igualdad "ya dijo que se está retrasando por temas administrativos, y que hay que hacer un diagnóstico", ha lamentado que "la moción de hace un año habla de otras cosas también más allá de la ordenanza y no se ha llevado a cabo".

Desde VOX, la concejala Patricia González Lacarra ha considerado que "la moción carece de un análisis profundo de la situación de la prostitución" y que, además, "plantea medidas que pueden ser contraproducentes". A su juicio, la prostitución "es una actividad que mueve gran cantidad de dinero, regularizarla perseguiría a las mafias y no desprotegería a quienes la ejercen voluntariamente".

Unas palabras ante las que ha mostrado su rechazo la concejala socialista María Marrodán, quien ha aclarado que las mujeres que ejercen la prostitución "son víctimas y son mujeres maltratadas por el sistema", por lo que ha asegurado que la ordenanza "es un acierto" y ha lamentado, por contra que el Gobierno municipal, "con su doble moral habitualno se atrevieron a votar en contra, pero tampoco se han atrevido a llevarla adelante, avancen".

Y, por parte de la concejala de Igualdad, Celia Sanz, ha apuntado, ante las críticas por inacción, que "se ha formado ya un equipo técnico, con la asesoría jurídica y con la técnica muncipal de Igualdad", en el que se han ido analizando ordenanzas ya implantadas en otras comunidades o ayuntamientos.

"No hemos ido todo lo rápido que nos hubiera gustado, no ha sido por falta de voluntad política o por no creer en el proyecto", ha afirmado la concejala, quien ha explicado su 'no' a la moción regionalista de hoy "porque marca una hoja de ruta que no coincide con la que ya tenemos marcada".

Para completar el apartado de las mociones, se ha rechazado una propuesta del PSOE "para la mejora de los recursos humanos del Ayuntamiento de Logroño", que solo ha contado con el voto a favor de sus proponentes; y otra propuesta, también presentada por el Grupo Socialista, "para que el futuro centro científico tecnológico se ubique en el Polígono Las Cañas de Logroño", ya que ha contado con el 'no' del PP.