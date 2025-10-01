Logroño adjudica 928 ayudas municipales para libros y material didáctico en Educación Infantil por casi 91.500 euros

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la concesión definitiva de 928 ayudas económicas por una cuantía total de 91.490 euros para la compra de libros y material didáctico de los alumnos matriculados en el segundo ciclo de Educación Infantil durante el curso 2025-26.

El abono de estas ayudas se realizará mediante la entrega del correspondiente vale, que será canjeable en cualquier librería de la ciudad, por el importe de la cuantía concedida en cada caso a los beneficiarios.

De las 928 ayudas, 797 cuentan con un importe de 100 euros; mientras que 131, de 90 euros, según lo establecido en las bases que regulan la convocatoria.

PROGRAMA DE MOVILIDAD EUROPEA ERASMUS+.

Erasmus+ es un programa europeo financiado por la Unión Europea a través del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), cuyo objetivo es mejorar la calidad de la Formación Profesional en Europa, el cual actúa como Agencia Nacional.

Ofrece a alumnos, a profesores y personal que imparte enseñanzas de Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio oportunidades para realizar estudios y prácticas en el extranjero, así como a mejorar las posibilidades de empleo y las habilidades personales y, de este modo, a potenciar la competitividad de la economía europea.

En este contexto, el Ayuntamiento de Logroño impulsa el programa de formación 'Logro-Europa', para que recién titulados de Formación Profesional de Grado Medio de centros educativos de la ciudad realicen prácticas laborales en varios países.

Por ello, la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para los participantes en la sexta edición de 'Logro-Europa' ('Logro-Europa VIII'), que serán financiadas por el Programa Erasmus+ 2024 para la movilidad de estudiantes y personal de Formación Profesional de siete centros educativos de la ciudad.

Estos centros son, en concreto, IES Comercio, IES Batalla de Clavijo, IES La Laboral, Centro Paula Montal, Colegio Sagrado Corazón, IES Duques de Nájera y Centro Integrado de Formación Profesional de La Rioja.

CONVENIO CON ARSIDO.

El Ayuntamiento de Logroño suscribió en 2018 un convenio de colaboración con la Asociación Riojana para el Síndrome de Down (ARSIDO) para favorecer el nivel de autonomía social y profesional de jóvenes con síndrome de Down y facilitar la inserción profesional de las personas con discapacidad.

Para continuar con esta colaboración entre ambas entidades, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la tercera prórroga a este convenio, para el año 2025, que está dotada con una cuantía de 24.000 euros.

CESIÓN DE LOCAL A AFA RIOJA.

El Ayuntamiento de Logroño cedió a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Rioja (AFA Rioja) en 2009 un local en el número 9 de la calle Menéndez Pelayo por un período de 15 años.

Ante la finalización de este plazo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado prorrogar esta cesión por 15 años más para que la entidad pueda continuar ejerciendo su actividad en el bajo mencionado.

CASA DE LA DANZA

Por último, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio de colaboración que suscribirán en los próximos días el Ayuntamiento de Logroño y la Asociación Cultural 'En Escena' para la dinamización y el funcionamiento de la Casa de la Danza durante el año 2025.

El acuerdo está dotado con 14.500 euros para financiar los gastos de gestión y desarrollo del programa de actividades en torno al mundo de la danza, así como de la gestión y apertura al público de la propia Casa de la Danza (por las mañanas, de lunes a viernes, de 11,30 a 13,30 horas; y por la tarde, de 17 a 20 los lunes, miércoles y viernes).