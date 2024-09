Logroño aprueba definitivamente la prohibición de beber en la calle en el Casco Antiguo a partir de las 12 de la noche

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este martes la extensión a todo el Casco Antiguo de la ciudad la prohibición de consumir cualquier tipo de bebida en la calle por la noche y madrugada, en concreto, entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. Ha sido en el pleno ordinario del mes de septiembre, para lo que se ha contado con los votos a favor de todos los Grupos, salvo la abstención de Vox.

En concreto, tras la aprobación inicial de esta medida en el pleno del pasado mes de julio, hoy ha salido adelante la modificación de una disposición de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones de Logroño, por la que se prohíbe beber en las calles del Casco Antiguo desde la medianoche, en concreto, en las calles Laurel, Travesía Laurel, Albornoz, San Agustín, San Juan y Travesía de San Juan.

Como ha argumentado el concejal de Medio Ambiente, Jesús López, "este Gobierno está actuando con gran determinacón contra el ruido", dando, ha asegurado, "pasos que son los correctos", y entre los que ha citado la suspensión temporal de licencias de bares tipo 2 y de nuevas terrazas o la modificación de ordenanzas de ruido y terrazas.

Ha llamado el edil a "reconducir este tema sin que la hostelería parezca un azote, y para que hostelería y vecinos puedan convivir de forma lógica" y ha reseñado que "todo lo que estamos avanzando, que no es poco, le sumaremos más medidas correctoras", aplicando aspectos relacionados con el último mapa estratégico y con la ordenanza de medio ambiente para las zonas de protección acústica especial.

"Tenemos claro que, añadido a la prohibición de beber en la vía pública a partir de las 00 horas, se acompañarán medidas correctoras para mejorar el problema de la contaminación acústica en Logroño. No nos den lecciones -ha pedido a la oposición- para corregir un problema cuyo origen no está en realidad en la hostelería, sino en gente realizando acciones que no están permitidas en el Casco Histórico".

Por parte del PSOE, su concejala Carmen Urquía ha subrayado que su 'sí' a esta modificación supone que "que la ordenanza se lleve a cabo, se cumpla y se supervise", al tiempo que ha llamado a la necesidad de "llevar a cabo más actuaciones, algo en lo que pueden contar con nosotros, es tema de todos, para el que queremos una resolución definitiva". "Solo quedan unos días para San Mateo, es buen momento para demostrar que se puede disfrutar en convivencia", ha finalizado.

También por el PSOE, en el turno de portavoces Álvaro Foncea, ha mostrado el apoyo del Grupo, pero también "discrepancias", que ha centrado en que "dicen que están actuando con gran determinación, pero no han aprobado este tema hasta más de un año después de empezar su mandato" y tampoco "han implementado medidas que podían haber puesto de inmediato, no lo han hecho".

La concejala del PP Celia Sanz ha enumerado algunas de las medidas adoptadas "tras una escucha activa" de los afectados, "todo, para poner en valor nuestro Casco Antiguo, buscando el equilibrio entre el derecho a descanso y el respeto a las actividades económicas que suponen para la ciudad ser un referente internacional".

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

El resto de la parte resolutiva del pleno se ha centrado en varias modificaciones presupuestarias. Las dos primeras, por suplementos de créditos, han sido por un importe total de casi 176.000 euros -una por 142.800 y otra por 33.000-, y han salido adelante con los únicos votos a favor del PP y con la abstención del resto de los grupos.

Como ha explicado el concejal de Administaciones Públicas, Francisco Iglesias, en el caso de la modificación por 142.800 euros, se trata de un ajuste por facturas relacionadas con los suministros de luz y gas, tras la finalización del contrato unificado con la FEMP el pasado mes de mayo, y que se financiará con dos partidas derivadas de contratos "sobrantes" de Servicios Sociales.

En el segundo caso, los 33.000 euros se dividen en dos partidas: una de 25.000 euros para cubrir necesidades imprevistas en el Servicio de Extinción de Incendios -detraída del área de informática- y otra de 8.000 euros -detraída de Igualdad- en patrocinios cuyo importe final se ha elevado más de lo previsto.

Y ante las críticas del resto de grupos por el recurso a esta herramienta de suplemento de créditos, ha defendido "un presupuesto es vivo, aparecen vaivenes, algunos esperados y otros imprevistos y a partir de ahí, se ven las necesidades", por lo que ha dicho que "gestionamos con el máximo rigor" y ha señalado que "cuando llegue la liquidación presupuestaria a final de año lo veremos".

Desde el PSOE, la edil María Marrodán ha mostrado "sorpresa" y ha pedido "explicaciones, lo mismo llevamos patrocinios por encima de nuestras posibilidades", al tiempo que ha criticado que "con herramientas extraordinarias cuadran presupuestos a martillazos, en una muestra de improvisación, falta de rigor y gestión deficiente, es le momento de empezar a poner orden".

Igualmente, el concejal socialista Iván Reinares ha recordado que "veníamos avisando de que el presupuesto en energía no estaba bien presupuestado, y si llegamos a esto ahora en septiembre, nos hace pensar si para final de año habrá más", aludiendo por ello a la "incertidumbre que genera esta técnica", sobre todo en lo relacionado con partidas de servicios sociales.

Desde el Partido Riojano, su portavoz Rubén Antoñanzas, ha criticado el recurso a este tipo de herramientas, a lo que su compañera en el Grupo Mixto, Amaia Castro, portavoz de Podemos-IU, ha reclamado a PP y PSOE que "no jueguen al 'y tú más' y gestionen adecuadamente de una vez".

Para la portavoz de Vox, María Jiménez, "hay falta de criterio en la gestión del erario público, no se puede continuar con esta gestión irresponsable con el dinero de todos los logroñeses".

El debate se ha recrudecido al abordarse la aprobación -secundada con los votos del PP- de hasta seis acuerdos para reconocimientos extrajudiciales de créditos, por un importe total de unos 31.800 euros.

Respecto a los otros cinco reconocimientos, por 21.300 euros, Francisco Iglesias ha justificado el uso de la herramienta "porque son asuntos no se pudieron aprobar en Junta de Gobierno por diferentes motivos", entre los que ha citado que no estaban los expedientes por parte de la unidad a tiempo antes de que se realizara la actuación.

Al respecto, Amaia Castro ha afeado que "en total son seis reconocimientos extrajudiciales de crédito, por contrataciones verbales o irregulares, que mayoritariamente son de un área, la que gestiona Miguel Sáinz", lo que ha calificado como "preocupante".

Rubén Antoñanzas, por su parte, ha lamentado la "mala praxis en contratación que es muy habitual en este Gobierno, sobre todo llama la atención que se haga en temas que deberían estar previstos", tras lo que ha acusado al Ejecutivo local de "abusar de su mayoría absoluta" para aprobar estos procedimientos.

La portavoz de Vox, María Jiménez, ha mostrado su oposición "frontal" a este tipo de reconocimientos, porque "deberían ser algo a lo que se recurriera de manera muy puntual, pero se está convirtiendo en lo habitual".

Desde el PSOE, tanto su edil Eva Loza como su portavoz, Luis Alonso, han considerado que "este tipo de acciones deberían ser excepcionales, pero están haciendo de la excepción la norma", recordando que hoy "traen seis, y llevan en total 18 en sus 15 meses de mandato" y pidiendo al PP que "dejen de improvisar y ajústense a la legalidad".

Como portavoz del Grupo del PP, el concejal Miguel Sainz, ha advertido que "van a llegar más reconocimientos extrajudiciales del Gobierno anterior", citando incluso un número, 38, mientras que ha justificado los reconocimientos en "un mes de diciembre muy intenso, faltó este trámite nada más".