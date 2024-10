Logroño aprueba modificaciones presupuestarias para el déficit del transporte público o para patrocinios de San Mateo

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este jueves en el pleno ordinario del mes de octubre, ha aprobado dos modificaciones presupuestarias, una de ellas por 500.000 euros para paliar el déficit del transporte público, así como varias cantidades para patrocinios o gastos derivados de las fiestas de San Mateo.

Dos modificaciones que se han aprobado con el único voto a favor del Partido Popular y la abstención -salvo el voto negativo del PR+ en el segundo de los suplementos- del resto de grupos, que han coincidido en todo caso en la crítica al Gobierno municipal por lo que han calificado como "desastrosa" gestión presupuestaria.

Como ha apuntado el concejal delegado de Hacienda, Francisco Iglesias, una de las modificaciones, por un total de 545.000 euros, contempla el medio millón para el transporte público y 45.000 euros para diversos patrocinios de San Mateo, que se han financiado con partidas "sobrantes" de servicios sociales.

En el segundo caso, una modificación que se ha introducido en el orden del día por urgencia, por un importe de 85.000 euros, de los que 50.000, ha explicado Iglesias, se destinarán a diversas incidencias sobrevenidas en Bomberos, mientras que los otros 35.000 euros, entre otros temas, son para pagos por derechos de autor a la SGAE. Un suplemento financiado en este caso con remanentes de Tesorería.

Como ha señalado el concejal, ante las críticas de la oposición por la financiación en el primer caso, "no se detrae ningun servicio de los servicios sociales", explicando que se trata de contratos que se han dado de baja por lo que ya no se realizan, "y esos sobrantes son los que se utilizan", por lo que ha pedido que "no intenten confundir porque no se detrae ningún servicio ni ninguna prestación a nadie".

Y respecto a las críticas sobre la gestión presupuestaria general por parte del equipo de Gobierno, Iglesias ha recordado la vuelta en vigor del techo de gasto, por lo que es "un ejercicio muy complicado", a pesar de lo cual, ha asegurado que "este ejercicio se va a cerrar como se tiene que cerrar, esperemos a la liquidación presupuestaria".

En el turno de Grupos, el concejal del Partido Riojano Rubén Antoñanzas ha criticado, por un lado, que "es medio millón de euros de servicios sociales que se van al transporte público, no vengan luego diciendo que son los presupuestos más solidarios", y, por otro, que "nos meten por urgencia una vez más un expediente al que le resulta difícil decidir qué votar".

Así, ha cuestionado, que "hay cosas a las que no se puede dejar de decir que sí, como lo relacionado con los bomberos, pero luego aprovechan para colar 50.000 euros para la Concejalia de Miguel Sainz, no hay pleno en el que no haya algo así de este área y que son para pagar algo que todos sabemos que hay que pagar", por lo que ha lamentado la "mala planificación" sobre todo en Festejos, a cuyos responsables ha preguntado "si nos pueden decir de una vez cuánto han costado las fiestas de San Mateo".

La concejala de Unidas Podemos-IU Amaia Castro ha incidido en la misma línea en que "en un presupuesto es verdad que no se puede prever todo, y lo que no se puede prever desde luego es a Miguel Sainz, es una losa".

Ha apuntado también a "una vez, más de lo mismo, modificaciones presupuestarias", por lo que ha criticado "una desastrosa gestión presupuestaria, sobre todo en Festejos, porque lo de los patrocinios no tiene nombre".

Por parte de Vox, su concejal Patricia González Lacarra ha lamentado también que "no sorprende que se traigan varios suplementos de crédito, si votamos en contra de los presupuestos fue por algo, porque no estaban bien hechos, y traer modificaciones por medio millón de euros dejan patente que se hizo mal".

Así, ha echado en cara al Gobierno local que "han sido conocedores en todo momento que la dotación que hicieron al transporte público era menor que la necesaria, mientras confiaban su presupuesto a una venta de suelo que no está llegando a realizarse". "Su planificación y gestión deja bastante que desear, enmendando continuamente presupuestos con gastos de los que ya eran conocedores. Es improvisación", ha finalizado.

El debate se ha cerrado con la concejala del PSOE María Marrodán, quien del mismo modo ha señalado que "van llegando por goteo sus modificaciones presupuestarias, hoy con dos expedientes, uno por 500.000 euros de 'sobrantes' de servicios sociales, en concreto de la ayuda a domicilio para un déficit de más de 2,5 millones para transporte público, es decir, minoramos el problema pero no lo solucionamos".

Ha sumado a ello "otros 45.000 euros de remanentes que, sorpresa, los llevan a los patrocinios, una partida que ya fue complementada y que siguen suplementando". "No entendemos sus prioridades en el uso de remanentes. Tienen una falta de previsión total, es manera ficticia de presupuestar, reflejan falta de rigor y planificación. Pongan un poco de orden, si no, no nos pidan que creamos la propuesta que nos traigan para los presupuestos de 2025", ha concluido.

FESTIVIDADES EN LOGROÑO.

Por otro lado, en el pleno se ha abordado la determinación de las fiestas locales del municipio de Logroño para el próximo año 2025, una propuesta que, en este caso, ha sido aprobada contando con la unanimidad de todos los grupos.

De este modo, en concreto, las fiestas locales de la capital riojana para el ejercicio de 2025 serán el 11 de junio, fiesta de San Bernabé, que es un miércoles, y el 22 de septiembre, lunes, por el traslado del día de San Mateo, el 21 de septiembre, al caer esta festividad en un domingo.