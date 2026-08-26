Logroño avanza en las aceras del Camino de Canicalejo, que espera tener a lo largo de 2027

Archivo - Camino Canicalejo, en Logroño, junto al campo de fútbol de Varea - GOOGLE MAPS - Archivo

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño avanza en la realización de las aceras del Camino de Canicalejo, en el barrio de Varea de la ciudad. Un trabajo que, como ha señalado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, se espera "que sea una realidad" a lo largo de 2027.

De este modo, el Consistorio, en su sesión hoy en Junta de Gobierno Local, ha decidido "convocar el próximo 15 de octubre a los propietarios de las cuatro parcelas afectadas, de cara al proceso de expropiación forzosa previa a la próxima creación de esta infraestructura".

Sanz ha recordado que la construcción de las aceras del Camino de Canicalejo, que conecta Varea con el Campo Municipal de Fútbol Ángel Aguado', "es una demanda histórica del barrio", a la que "lo mismo que se han conseguido desatascar procedimiento y PERIs, se le da ahora un fuerte impulso".

Así, "con el objetivo de continuar dando pasos administrativos para la próxima construcción de una acera que conecte ambos puntos y transforme este camino en una calle transitable del barrio", se avanza en el proceso de expropiación forzosa.

Para ello, se convoca a los afectados a esa reunión de octubre. Este acuerdo será notificado a los interesados mediante citación individual y a través de la publicación en dos diarios de la región y en el Boletín Oficial de La Rioja.

Es un paso "necesario" para un trabajo que cuenta ya "casi" con el proyecto terminado y "con partida económica que se introducirá en el Presupuesto de 2027", por lo que el Ayuntamiento prevé su "ejecución inmediata" en cuanto culminen los trámites, con idea de que "sea una realidad" el próximo año.

SERVICIO DE DESBROCE DE SOLARES.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato de servicios de desbroce de solares municipales y otros espacios públicos libres no ajardinados del Ayuntamiento a la empresa Pagoa Servicios Ambientales, S.L.U. por una cuantía máxima de 33.075 euros (IVA incluido).

En palabras de Celia Sanz, desde el Consistorio "ya se ha dado una vuelta a este asunto, tanto en las parcelas privadas como en las de propiedad municipal como es el caso, para que, con la situación de cambio climático, se puedan acelerar estos desbroces que eviten problemas".

PARQUE MUNICIPAL DE SERVICIOS

Por último, la portavoz ha informado de que, con el objetivo de reforzar la labor realizada por el Parque Municipal de Servicios, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para el suministro de un nuevo furgón a la empresa Agro Industrial Riojana, S.A. por un importe de 26.622,77 euros (IVA incluido).