Logroño en Bici-Ecologistas en Acción advierte del "retroceso" que supone "la contrarreforma" de Duquesa de la Victoria

LOGROÑO 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Logroño en Bici-Ecologistas en Acción ha advertido, a través de un comunicado, del "retroceso" que supone para la ciudad la "actual contrarreforma" de la calle Duquesa de la Victoria. El grupo local de ConBici en La Rioja ha puesto el acento en las "graves carencias de seguridad, el preocupante retroceso en modelo técnico de movilidad, deficiencias constructivas, chapuzas e improvisaciones para intentar salvar los fondos europeos en el proyecto de Conrado Escobar para Duquesa de la Victoria".

El tercer proyecto licitado, después de "las cancelaciones, compensaciones a la empresa e innumerables palos en la rueda para rentabilizar electoralmente el malestar y el miedo a los cambios, han mantenido la calle más de tres años con las intervenciones tácticas de la pandemia".

El actual proyecto en ejecución, como antes en Avenida de Portugal donde el Ministerio "ya rechazó las modificaciones ilegales del gobierno municipal, entrega la calle de nuevo a la dominación por el coche, la doble fila y el estacionamiento ilegal con diferentes eufemismos, normalizados como un derecho en Logroño a expensas de la seguridad de los usuarios más vulnerables". Un "grave retroceso, que perjudica al bien común anteponiendo intereses particulares y privando de nuestro derecho a la ciudad a todos los demás".

Un proyecto "mucho más caro y peor, que eleva los costes casi un 40 por ciento, que más que ningún otro reduce el aparcamiento disponible, y recorta medidas de seguridad vial ciclista y peatonal, provocando nuevos y mayores riesgos graves añadidos". Un proyecto "con fondos europeos para movilidad ciclista, del que se excluye al propio colectivo de usuarios de la bicicleta, despreciando las recomendaciones de la coordinadora estatal ConBici y la Federación Europea de Ciclistas (ECF), y que a diferencia del proyecto europeo original aprobado, no cuenta con la requerida autorización previa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible".

Para el colectivo, "lejos de mejorar, el proyecto regresivo de contrarreforma del primer eje ciclista E-O de Logroño impone sin participación de los usuarios una configuración de carril bici expresamente desaconsejada en los manuales de diseño en esas circunstancias, multiplicando los riesgos en cada intersección (demostrado desde los años 80) y provocando nuevas y peores situaciones de peligro que antes no existían". "Todo por entregar más y más espacio al coche", han añadido.

"EXPONE A LOS INEXPERTOS"

Además, han apuntado que "se expone a las personas más inexpertas que creerán subjetiva y erróneamente estar más seguras en un carril bici bidireccional, por la imagen preconcebida en España de lo que debe ser una vía ciclista, pero que les sitúa directamente en los ángulos ciegos de los vehículos a motor, y en posiciones donde los conductores no están acostumbrados a mirar".

"En vez de consolidar los avances, deshacer modelos más avanzados y liquidar los estándares europeos de buenas prácticas, como la configuración unidireccional de los Estándares de Oslo, más moderna y mucho más segura, que Logroño empezaba a introducir y con la que muy pocas ciudades españolas cuentan aún. La pérdida más absurda y dolorosa a largo plazo para Logroño, que no mantendrán ni donde ya hay doble línea de aparcamiento, frente a la nueva Facultad de Medicina, forzando soluciones de carreteras en los accesos al CARPA", han destacado.

Además, "en vez de avanzar en el calmado y la gestión de tráfico equilibrando todos los usos calle para contribuir a desarrollar una calle más estancial, comercial, convivencial y segura en la única línea de la ciudad en la que priorizar la movilidad sostenible, nos hacen involucionar al propósito declarado de fomentar la doble fila en toda la calle".

El colectivo ha indicado que "se dedican los fondos europeos NextGenerationEU del Plan de Recuperación a aumentar la velocidad, el ruido, la contaminación y las emisiones de calentamiento en la calle. Asfalto e islas de calor, con menos espacio peatonal recuperado, con menos vegetación y menos pavimento drenante".

También han advertido que se "elimina medidas básicas de seguridad ciclista como la diferenciación cromática de bajo coste tan apreciada por los ciclistas, en un proyecto que escala sus sobrecostes a 1,5 millones de euros pero que ni siquiera cuenta con pavimento diferenciado de carril bici, delimitado con pintura blanca sobre el asfalto".

Además, han apuntado que "hacen desaparecer los cinco cruces elevados previstos y reduciéndolos a sólo uno en Marqués de la Ensenada, el menos necesario. Sin pasillos de entrada de las zonas adelantadas de parada para ciclos. Estrechando las dimensiones de los resguardos de protección y el "modelo Logroñés" de doble banda blanca y roja por el que se interesaban otras ciudades.

También, han apuntado que se "presciNde de la pintura roja de visibilidad en vados, y lo que es más preocupante, en intersecciones que vuelven a prescindir de pasos ciclistas reglamentarios reclamados por las organizaciones de usuarios, y que los responsables de seguridad vial ya eliminaron del proyecto original en el cruce donde pudo tener mucho que ver en el atropello mortal que se produjo hace un año".

"DAÑO" A LA MOVILIDAD ESCOLAR

Para Logroño en Bici-Ecologistas en Acción "prosigue el daño significativo a la movilidad escolar, modificando la plataforma elevada frente al CEIP Duquesa para dar más facilidades a llegar a la puerta misma del colegio en coche, en vez de promover la movilidad activa y sostenible y los entornos escolares seguros como zonas de especial protección de la salud de la infancia".

La accesibilidad "también se ve comprometida con la desaparición del modelo de aceras continuas y de la mayoría de los pasos de peatones elevados, haciendo descender a la calzada en vez de introducir más calmado de tráfico". "Obligando a los viandantes a retranqueos y recorridos más largos en las aceras, una vez más para anteponer el coche a toda la diversidad de usos del espacio público urbano", ha manifestado el colectivo.

Además, "se van introduciendo modificaciones de última hora sobre la modificación no permitida, que no constan en el proyecto licitado, como pintar chapuceramente con resina la recogida de aguas que se había tomado como espacio de circulación, para intentar alcanzar las medidas mínimas de carril bici recomendadas en España (muy inferiores a las de otros países de nuestro entorno)".

Para el colectivo, también es grave que "no nos escuchen, ni siquiera para intentar prevenir una siniestralidad vial que podría ser evitable". "Nuestra ciudad de Logroño va a sufrir un retroceso que no se merece, que se vuelve a acumular a su atraso en movilidad respecto a capitales vecinas. Un paso atrás de décadas en pocos meses, despilfarrando por puro cainismo no ya sólo los fondos europeos, sino otra oportunidad hacia una movilidad más sostenible y un mejor futuro y calidad de vida para todas las personas que la habitamos", han concluido.