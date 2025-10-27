Logroño busca optimizar su funcionamiento y mejorar la prestación de servicios con un nuevo Plan Estratégico 2025-2028 - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha elaborado el nuevo Plan Estratégico del Ayuntamiento de Logroño 2025-2028, un documento que analiza, ordena y alinea la acción pública municipal en las diferentes áreas para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía y optimizar los recursos públicos.

El documento, que será aprobado el miércoles 29 de octubre por la Junta de gobierno Local, ha sido presentado este lunes por la concejala del área de Pleno, Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, Leonor González, junto con los directores generales de Alcaldía, Bernabé Palacín, y de Transparencia, Isabel Murillo, y la adjunta a esta última, Pilar de Pablo.

"Representa una hoja de ruta institucional construida desde una lógica colaborativa, que ha incorporado la visión política y técnica, así como la de agentes socioeconómicos de la ciudad, para marcar el rumbo de los diferentes proyectos municipales desde una gestión eficaz, eficiente, transversal y transparente".

Bajo el compromiso de la mejora continua de la calidad del servicio a la ciudadanía, a través de un modelo de gestión europeo de Excelencia EFQM, el Ayuntamiento de Logroño ha contado entre los años 2010 y 2015 con un Plan Estratégico Municipal, que marcaba las líneas para que los servicios municipales respondan a las necesidades de los habitantes de la ciudad.

"Por ello, el nuevo Plan Estratégico Municipal del Ayuntamiento de Logroño 2025-2028 supone dar continuidad a esta labor y alinear la acción pública municipal con la visión de la ciudadanía para mejorar su calidad de vida", ha añadido la concejala Leonor González.

SEIS OBJETIVOS Y DIEZ LÍNEAS DE ACTUACIÓN.

El nuevo plan traduce la misión y visión del Ayuntamiento en una hoja de ruta concreta, compuesta por seis objetivos estratégicos, contando con tres directrices, como ha reseñado González: "misión, mejorar la calidad de los servicios; visión, sobre el consenso, para hacer del Ayuntamiento referente de ciudad moderna; y valores, como la cercanía y a la igualdad".

"No es solo un documento técnico -ha añadido la edil- sino que es una hoja de ruta realizada con una visión colaborativa y una cultura de mejora continua. No es un plan bonito que se vaya a guardar en un cajón. Es un plan real, operativo, coherente, que se pueda ejecutar y que se va a evaluar".

Sobre estas bases, esos seis objetivos, como ha detallado De Pablo, pasan por "la colaboración, el trabajo en equipo y el intercambio de información y conocimiento entre las unidades municipales; el equilibrio presupuestario; la planificación orientada a resultados; la realización de procedimientos de gestión eficaces y eficientes; el desarrollo de la Administración electrónica y las tecnologías avanzadas; y el desarrollo profesional, la mejora continua y la evaluación del desempeño".

Estos objetivos estarán vinculados a diez líneas de actuación que marcarán el rumbo del cambio organizativo. Comenzando, en palabras de Bernabé Palacín, por "la creación de una Oficina de Proyectos", que supone un "soporte técnico" para dar unidad a proyectos temporales "como el nuevo contrato del transporte público o la limpieza"; y la puesta en marcha también de una Oficina de Presupuestos, para una forma "más eficiente y racional" de elaborar las cuentas municipales.

A ello ha sumado, dentro de la reorganización de los recursos "entre los que destacan los recursos humanos", la realización de un plan de formación, reconocimiento, motivación y desarrollo del personal "para captar a los mejores y retenerlos"; y un programa de formación y 'coaching' directivo.

Por otro lado, Isabel Murillo ha completado estas líneas con un plan de mejora de la gestión del patrimonio y las infraestructuras municipales; la ordenación de la planificación estratégica, "poniendo en orden los más de 30 planes que tenemos en vigor"; y la evaluación y el seguimiento de las políticas públicas, "empezando por si esta propia estrategia se puede medir y evaluar".

Ha señalado, por último, la adaptación de procedimientos a la Administración electrónica; la implantación de dicha Administración digital, en ambos casos destnado sobre todo "a simpligicar esos procedimientos, reflexionando sobre lo que se está haciendo y si se puede hacer mejor"; y un modelo de gobernanza del dato.

"Tanto los objetivos como las líneas de actuación mencionadas ya se están desarrollando a través de diferentes proyectos de las unicidades municipales como, por ejemplo, la implantación de la Administración electrónica, en una fase avanzada; el Proyecto EDINT sobre dato abierto; o el refuerzo del programa formativo de los empleados públicos municipales, entre otras iniciativas", ha destacado la concejala de del área de Pleno, Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana.

Cada una de las acciones desarrolladas dentro del Plan Estratégico Municipal del Ayuntamiento de Logroño 2025-2028 contará con unos objetivos concretos, unas tareas vinculadas, unos indicadores específicos y un presupuesto, que contemplará tanto el trabajo interno como el posible apoyo externo.

En definitiva, este documento actuará como un marco común para orientar recursos y capacidades hacia una transformación realista y coherente, centrada en resultados y orientada a fortalecer el servicio público.