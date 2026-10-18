Logroño celebra el Día de las Escritoras en la Biblioteca Rafael Azcona con un acto central que une literatura y teatro

Acto en el Día Mundial de las Escritoras - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Concejalías de Igualdad y Cultura del Ayuntamiento de Logroño han organizado diferentes actividades para conmemorar el Día de las Escritoras, cuyo acto central será mañana lunes, 19 de octubre, a las 19 horas, en la Biblioteca Rafael Azcona, con el encuentro 'Soñando palabras. Escritoras riojanas que redefinieron la M de mujer'.

La propuesta, dirigida e impartida por el escritor, dramaturgo, actor, director de escena y periodista Eduardo Viladés, plantea un acercamiento diferente a la historia de la literatura y al papel de las mujeres creadoras mediante un formato que combina conferencia, literatura y teatro.

'Soñando palabras' recupera la trayectoria de mujeres que, desde distintas épocas y circunstancias, desafiaron las convenciones sociales y literarias de su tiempo y contribuyeron a abrir camino hacia una mayor libertad y reconocimiento de las mujeres.

El recorrido abordará las figuras de Ana de la Trinidad, Ana María Matute, María Teresa León y María de la O Lejárraga, además del papel de Las Sinsombrero en la Generación del 27 y de las primeras bibliotecarias.

El encuentro se plantea también como una mirada hacia el centenario de la Generación del 27, que se conmemorará en 2027, y pretende contribuir a recuperar las voces femeninas que formaron parte de aquel universo intelectual y artístico y que durante décadas quedaron relegadas a un segundo plano.

SEIS VOCES PARA RECUPERAR LA MEMORIA LITERARIA DE LAS MUJERES

El acto contará con la participación de Sonia San Román, María Antonia San Felipe, María Teresa González de Garay Fernández, Carmela Trujillo, María José Marrodán y Juan Manuel Escudero, vinculados a la creación literaria, la investigación y la divulgación.

A través de sus intervenciones se abordarán diferentes figuras y momentos de la literatura escrita por mujeres.

San Román profundizará en la necesidad de recuperar las genealogías femeninas; San Felipe acercará al público a Ana de la Trinidad; González de Garay se centrará en María Teresa León; y Escudero abordará las figuras de Ana María Matute y Emilia Pardo Bazán.

Carmela Trujillo y María José Marrodán aportarán asimismo su experiencia como escritoras y su mirada sobre la creación y el empoderamiento femenino.

ESTRENO DE 'MUROS DE PAPEL'.

Uno de los elementos más destacados del encuentro será el estreno en formato de lectura dramatizada de 'Muros de papel', pieza teatral de medio formato escrita por Eduardo Viladés y dedicada a María de la O Lejárraga.

La representación contará con Martina de Madrazo, actriz logroñesa formada en Paradigma Teatro, como Cristina; Leticia Narvarte, actriz y profesora en Dinámica Teatral y SAPO Producciones, como María de la O; y el propio Viladés como narrador e hilo conductor entre ambos universos.

De esta forma, la propuesta busca superar el formato tradicional de la conferencia y convertir la divulgación literaria en una experiencia escénica e inmersiva, donde investigación, literatura y teatro dialogan para recuperar la memoria de mujeres fundamentales de nuestra cultura.

La programación se completará el lunes 19 de octubre, durante el horario de apertura de la Biblioteca Rafael Azcona, con un tenderete de lecturas seleccionadas por Christina Linares, comisaria de la XI edición del Día de las Escritoras.

En esta edición, coincidiendo con el centenario de la fundación del Lyceum Club Femenino, los textos seleccionados pertenecen a autoras vinculadas a esta institución y giran en torno al lema 'Las amigas como forma de libertad'.

Asimismo, los días 20 y 21 de octubre se celebrarán en la Sala ArteFábrica de la Biblioteca Rafael Azcona dos talleres de serigrafía textil en los que se estampará la palabra 'Lectora' como homenaje a las grandes escritoras.

El martes 20, de 17,30 a 19,30 horas, el taller estará dirigido a niños y niñas de 3.º y 4.º de Primaria, mientras que el miércoles 21, en el mismo horario, se realizará una sesión para personas adultas a partir de 20 años.

Las inscripciones están abiertas y se recomienda reservar la plaza a través de www.inscripcionesbibliorafaelazcona.es.