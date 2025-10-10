Logroño celebra el Día de las Escritoras con teatro, conferencias y talleres creativos en la Biblioteca Rafael Azcona - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Las actividades, organizadas por Igualdad y Cultura, se desarrollarán durante toda la semana con propuestas para todos los públicos

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Logroño celebrará el Día de las escritoras del 13 al 18 de octubre con teatro, conferencias y talleres creativos en la Biblioteca Rafael Azcona. Las concejalas de Igualdad y Cultura del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz y Rosa Fernández, han presentado este viernes el programa de actividades con motivo de esta jornada.

La concejala de Igualdad, Celia Sanz, ha comenzado destacando "la importancia de mantener vivo este homenaje anual a las mujeres creadoras, porque su obra es, sin duda, una herramienta de transformación social y sigue inspirando a nuevas generaciones".

En este sentido, ha añadido que "el Día de las Escritoras es una oportunidad para reconocer a las mujeres que, con su palabra, abrieron caminos de libertad y justicia social en tiempos difíciles".

Y ha subrayado que "este año, el lema '1975: ¡Escribid, compañeras!' nos recuerda a aquellas autoras que alzaron la voz en un momento histórico de transición y que reivindicaron la igualdad desde la literatura".

Por su parte, la concejala de Cultura ha señalado que "el 13 de octubre celebramos el Día de las Escritoras y rendimos homenaje a todas aquellas mujeres que en la literatura abrieron camino, no con pocas dificultades, a quienes hoy utilizamos la palabra escrita como un ejercicio de libertad de expresión".

Ha insistido en este sentido en que "el lema de este año es todo un alegato a encontrar, en el maravilloso oficio de escritora, una manera de reivindicar nuestro lugar como mujeres".

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

Durante toda la semana, la Biblioteca Rafael Azcona acogerá un 'Tenderete de lecturas', una instalación con textos de autoras seleccionados especialmente para esta edición.

Las personas visitantes podrán descolgar y llevarse un fragmento literario como recuerdo y homenaje a las escritoras que han marcado la historia de la literatura.

Así, el lunes 13 de octubre, a las 19 horas y desde el Área de Igualdad, se ha organizado, en el Salón de Actos de la Biblioteca Rafael Azcona, la conferencia 'María Teresa Gil de Gárate: legado de una mujer pionera en la lucha por una educación igualitaria', a cargo del escritor, actor y periodista Eduardo Viladés.

Coincidiendo con el cuadragésimo aniversario de su fallecimiento, la conferencia recorrerá la vida y obra de Gil de Gárate, fundadora de Los Boscos y defensora de la educación igualitaria durante la posguerra, así como la evolución de Logroño en materia educativa e igualdad en las últimas seis décadas.

Participarán también Jesús Martínez Cañas (experto en Arte e Historia de La Rioja), Lola Vea (exprofesora del colegio Sagrado Corazón de Jesús), Elena Moreta (especialista en método Montessori y neuromotricidad) y Félix Ruiz Muñoz (director del colegio Compañía de María). Entrada libre hasta completar aforo.

El jueves 16 y viernes 17 de octubre, será la Cápsula creativa 'Estoy Poeta' En la sala ArteFábrica, se desarrollará una cápsula de estampación textil con serigrafía, inspirada en la frase 'Estoy Poeta'. Las personas participantes podrán experimentar con tintas, colores y tipografía para crear sus propias prendas con mensajes poéticos.

El sábado 18 de octubre, a partir de las 12 horas, Cuento y taller infantil 'Me llamo Pecas' en la sala Una habitación propia. Basado en el álbum de Raquel Díaz Reguera, el cuento invita a reflexionar sobre los estereotipos de género desde la mirada curiosa de Pecas, un personaje que cuestiona las etiquetas de "niña" o "niño" en el juego, la ropa o los libros.

Tras la narración se ha organizado un taller de manualidades. Esta actividad está dirigida a niños y niñas de 6 a 10 años (máximo 18 participantes + acompañante).