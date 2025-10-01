Logroño celebra el Día Internacional de las Personas Mayores con el acto 'Retoñando la Vida'

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Lagares ha acogido esta mañana el acto 'Retoñando la Vida', en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores. El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha participado junto a la concejala de Servicios Sociales, Patricia Sainz, en este encuentro que ha contado con testimonios de varias personas mayores sobre las actividades que realizan en ámbitos como el educativo o el voluntariado, entre otros.

"Tenemos que poner todo nuestro empeño para que este espacio de vida se llene de la mejor forma, y depende de nosotros disfrutar la vida de la mejor manera", ha recalcado Escobar. El alcalde ha puesto en valor algunos de los programas que se desarrollan desde el Ayuntamiento de Logroño para posibilitar distintas actividades "y sobre todo, espacios de encuentro y socialización" para las personas mayores: Logroño Acompaña, Vida Sana, o los programas de Logroño Deporte para promover la actividad física en todas las edades.

También ha subrayado la constitución de la Mesa para la prevención y detección de casos de soledad no deseada, "una tragedia social que avanza silenciosamente", la puesta en marcha de ayudas para la contratación de asistencia domiciliaria para mayores de 85 años, la próxima creación de una oficina municipal de atención e información a personas mayores o el impulso al nuevo centro intergeneracional en la antigua estación de autobuses, "un espacio de encuentro y convivencia con protagonismo para las personas mayores".

Esta tarde, a las 18,00 horas en el Auditorio municipal, continuarán los actos del Día Internacional de las Personas Mayores con la celebración de un festival en el que actuarán coros, rondallas y otros grupos de los centros de participación activa de Logroño y otras localidades riojanas, un acto organizado por parte del Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja.