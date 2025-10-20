Logroño contará desde este año con 50 cámaras de seguridad en Casco Antiguo y en polígonos industriales

Anuncio del alcalde en el Debate sobre el Estado de la Ciudad

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Logroño contará ya desde este año con 50 cámaras de seguridad en zonas como el Casco Antiguo o en polígonos industriales. Es uno de los anuncios que está realizando el alcalde logroñés, Conrado Escobar, durante su intervención en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad 2025.

En sus palabras, "Logroño es una ciudad abierta y segura, desde que llegamos a esta Alcaldía hemos sido muy sensibles con esta cuestión", afirmando que "entre 2024 y 2025 la seguridad ciudadana en Logroño consolidó un notable avance, evidenciando la eficacia de las políticas preventivas y la coordinación entre cuerpos".

Así, ha reseñado que "las intervenciones de la Policía Local crecieron un 5,17%, 3.670 denuncias en 2024 y acciones significativas como la identificación y sanción de los autores de más de 200 pintadas", lo que, como consecuencia, ha llevado a que "se han reducido los delitos registrados un 4,58% respecto a 2024".

"En este sentido, estamos en disposición de anunciar que se van a instalar más de 50 cámaras de seguridad en algunas zonas de Logroño como son el Casco Antiguo y en polígonos industriales, las primeras serán este mismo año e incorporarán la tecnología de la IA para una mayor eficacia en la detección de las infracciones".

Por su parte, ha apuntado que "el Cuerpo de Bomberos atendió un total 1.180 actuaciones en 2025, lo que representa un aumento de un 5,36% sobre datos de 2024 y 370 rescates, lo que significa un aumento de 7,25% sobre el año anterior".

"Hemos actualizado el Plan de Emergencia Municipal contra Fenómenos Meteorológicos Adversos, para mejorar la coordinación con Protección Civil. Esa actualización incluyó simulacros conjuntos en núcleos urbanos y protocolos de actuación rápida", ha finalizado este capítulo el primer edil.

CASCO ANTIGUO.

Especial referencia ha hecho al Casco Antiguo de la ciudad, señalando que "queremos que Logroño siga siendo referente en turismo y en vida cultural, pero que también sepa proteger la convivencia y el bienestar de sus vecinos".

"El ocio y el turismo -ha dicho Escobar- son motores de desarrollo económico, generan empleo y proyectan nuestra identidad al exterior, pero no pueden ni deben entrar en conflicto con el derecho fundamental al descanso y a la tranquilidad de quienes habitan nuestra ciudad, muy especialmente de los vecinos del Casco Antiguo".

En este sentido, ha reconocido que "hoy, muchas familias soportan las consecuencias del gamberrismo y comportamientos incívicos de algunos, por eso hemos trabajado en diferentes frentes en el marco del Plan por la Habitabilidad del Casco Antiguo: limpieza, más presencia policial, suspensión de licencias de discotecas, pubs o similares, apuesta por impulsar la vivienda".

Y en esta línea, "estamos desarrollando un conjunto de medidas orientadas a reducir los niveles de ruido en el centro de la ciudad, y garantizar así un entorno urbano más habitable y equilibrado", en lo que ha avanzado que "en las próximas semanas se dictará una instrucción interna al respecto, se instalarán sonómetros en ciertas zonas de la ciudad, además de aprobar en noviembre la revisión de la ordenanza de terrazas".

Respecto a la limpieza, "trabajamos en el nuevo contrato que permitirá mejorar la recogida de residuos, así como contar con más maquinaria y contenedores". Además, "como novedad, se va a redoblar la programación y plan de trabajo de limpieza por barrios y calles de manera segmentada y con una información detallada mensual a los vecinos sobre qué zona de la ciudad va a ser limpiada".

A ello ha sumado que "hemos consolidado mejoras tras la instalación de sensores de nivel en contenedores selectivos y se ha mejorado también en la resolución de incidencias".

"Estas acciones demuestran la voluntad política de garantizar un Logroño más limpio y sostenible, gracias a la colaboración entre concejalías, empresas, técnicos y vecinos, pero también con la hostelería responsable", ha defendido, abogando porque "para lograrlo, necesitamos voluntad política, diálogo con todos los sectores y un compromiso firme: que quienes viven aquí sean los primeros en disfrutar de una ciudad limpia, ordenada y habitable".

Y para cerrar este área, "hablando de barrios, de centro, de diálogo e interlocución", uniéndose a dos iniciativas que están teniendo una buena acogida, los Sábados del Vecino y la de los concejales de Distrito", ha adelantado que "vamos a introducir los Días de Distrito, en los que el personal del Parque de Servicios realizará actuaciones menores demandadas por los vecinos" y la creación de "otra nueva figura, el Jardinero de Barrio".