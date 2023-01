Logroño establece dos Zonas de Protección Acústica Especial y buscará consensuar medidas para reducir ruido en ellas

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño plantea que la ciudad contemple dos Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE), en las que se buscará, a través de la Mesa del Ruido, consensuar medidas para reducir este problema "equilibrando y compatibilizando las actividades que se producines en estas áreas con el derecho al descanso de sus vecinos", como ha apuntado este jueves el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero.

La determinación de estos dos espacios forma parte de la estrategia general de ruido que se sigue en la ciudad, y que supone en estos casos, que se aborde el ruido no estratégico, es decir, el que no está relacionado con el tráfico. De ahí, ha dicho el edil, que no se introduzcan calles como Gran Vía o Avenida de Portugal.

En concreto, las dos ZPAE planteadas incluyen por un lado, la mayor parte del Casco Histórico, sumado a las zonas de discotecas o locales de ocio nocturno en Duquesa de la Victoria, Saturnino Ulargui y Siervas de Jesús; y, por otro, el espacio comprendido entre la calle Vitoria y tramos de Fundición y Labradores.

Las zonas, como ha reseñado Caballero, se han determinado a partir de una serie de quejas ciudadanas, que han conducido a una serie de mediciones, que se han desarrollado de dos formas: de larga duración, con hasta ocho estaciones fijas durante tres semanas; y de corta duración, con 150 puntos con sonómetros portátiles, que se han ido instalando en diferentes zonas en tres tramos del día -de 7 a 19 horas, de 19 a 23 horas y de 23 a 7 horas-.

Como resultado, ha detallado el edil, "se evidencia que durante el fin de semana sólo el 8,6% de las 150 medidas realizadas en periodo nocturno cumple con el Objetivo de Calidad Acústica". "O, dicho de otra manera, solo 13 de las 150 mediciones cumplen con la normativa vigente. En días laborables las cifras mejoran, aunque la cifra de cumplimento tan solo llega al 56%", ha destacado.

En ambos casos, ha añadido Jaime Caballero, "estamos hablando de zonas residenciales en las que el máximo, según normativa, debería ser de 55Db y se han obtenido mediciones muy superiores, llegando en algunos casos a superar los 80 dBA".

De este modo, teniendo en cuenta estos resultados, "podemos concluir que en las zonas de estudio se incumplen los Objetivo de Calidad Acústica (OCA) en los tres periodos del día". "Principalmente por la tarde y, especialmente, por la noche en las zonas donde existen establecimientos de restauración y donde existen establecimientos con horario especial", ha destacado el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible.

DOS ZPAE Y SEIS LÍNEAS DE ACTUACIÓN.

En este contexto, la asistencia técnica contratada por el Ayuntamiento plantea la definición de dos Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE), de las que una abarque la mayor parte del Centro Histórico con extensión a la zona de discotecas de Duquesa de la Victoria, Siervas de Jesús y Saturnino Ulargui; y otra que comprenda la calle Vitoria junto un tramo de las calles Labradores y Fundición.

Además, atendiendo a la Ordenanza municipal que incluye los planes zonales en su artículo 17, "se plantea un plan de acción formado por seis líneas de actuación para lograr un equilibrio entre el descanso de las personas residentes, las actividades comerciales y las de ocio".

Actuaciones, ha reseñado Caballero, "que se concretarán y consensuarán en de la Mesa del Ruido, en la están presentes todos los grupos municipales, la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, la FER y colegios profesionales como el de Arquitectos, Arquitectos Técnicos o Ingenieros, entre otros".

La primera línea de actuación será "la sensibilización ciudadana, con la puesta en marcha de una campaña de concienciación en la que se ponga de manifiesto qué conductas no son adecuadas para ese equilibrio entre el derecho al descanso y el derecho al ocio".

La segunda línea de trabajo es "la evaluación en el tiempo de la percepción de la problemática en el vecindario, la hostelería y las personas usuarias, con la que, además, se podrían determinar cuáles son las fuentes de ruido más molestas y los principales efectos que estas fuentes producen". Para ello se un sistema de estaciones de monitorización ambiental.

En tercer lugar, "el control en los establecimientos y actividades, que incluye la posibilidad de limitar la ampliación de actividades que pudieran aumentar los niveles acústicos, la revisión de horarios de terrazas y veladores, entre otros aspectos".

La cuarta línea de actuación sería "potenciar las medidas dirigidas a la vigilancia, control y seguimiento del cumplimiento de la normativa en el ámbito de actuación de las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE)".

La quinta supondría "la reactivación de la Mesa del Ruido con reuniones periódicas para determinar las medidas que se han de implementar y ajustarlas en función del seguimiento de los resultados obtenidos". Y, finalmente, la sexta línea de actuación "incluye el aislamiento acústico de las viviendas".

Todas estas medidas serán consensuadas y dimensionadas en la Mesa del Ruido por sus miembros. Para ello, se convocará en primer lugar al Consejo Social "para presentar esta propuesta y solicitar que se eleve a pleno para su aprobación inicial lo antes posible".

A partir de ahí, habrá un periodo de exposición pública para la presentación de alegaciones que también serán tratadas por el Consejo Social antes de su aprobación definitiva en pleno del Consistorio logroñés.

"El deseo y la voluntad de este equipo de Gobierno es avanzar en estas zonas porque creemos que las actividades que se lleven a cabo deben ser compatibles con el derecho al descanso del vecindario. Si avanzamos con responsabilidad con esta declaración de Zonas de Protección Acústica Especial, la ciudad mejorará en todos los ámbitos", ha concluido Jaime Caballero.