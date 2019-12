Logroño es desde hoy 'Ciudad Mapcesible' por su labor en favor de la accesibilidad

Publicado 02/12/2019 14:24:58 CET

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Logroño es, desde este lunes, 'Ciudad Mapcesible', por la labor que se lleva desarrollando por la accesibilidad universal desde el Ayuntamiento de la capital riojana desde el año 1995. Un reconocimiento que se ha entregado este mediodía al alcalde Pablo Hermoso de Mendoza, por parte de la Fundación Telefónica, con su embajadora, la campeona paraolímpica Teresa Perales al frente.

Una ciudad que la medallista en natación, -que la conoce bien, porque en sus inicios venía a entrenar desde Zaragoza a las piscinas de Las Norias- ha calificado como "bastante accesible, puesto que, con los datos que ya tenemos recogidos a través de la app, obtiene una nota muy sobresaliente". Por eso, ha sido elegida para recibir esta distinción, con la que ya cuentan Valencia, Lugo, Avila o Santander.

Perales ha explicado que la app 'Mapcesible' "mejora mucho la vida a las personas que tenemos discapacidad". Con ella, por ejemplo, se da "desde un punto de vista positivo", una serie de puntuaciones a los espacios públicos y privados que cuentan con buenas medidas de accesibilidad, incluso con fotografías y comentarios.

"Es como un 'TripAdvisor' de la accesibilidad", ha señalado el director de Relaciones Institucionales de Fundación Telefónica, Joan Cruz, quien ha recordado que esta aplicación se puso en marcha hace casi un año "valorando las facilidades en la accesibilidad que se tiene". Así, se cuenta ya con más de 5.000 personas que han colaborado con sus opiniones o fotos y más de 28.000 lugares evaluados.

Teresa Perales ha destacado la "gran utilidad" de esta app "con la que, además, ahorramos mucho tiempo en la planificación de salidas o de rutas, y nos facilita muchas rutinas fáciles".

Como ejemplo, ha puesto casos como "los espejos de maquillaje, las toallas o las alcachofas de la ducha que en muchos sitios están muy altas" o la posibilidad de acceder a una silla para ducharse "porque igual la gente piensa que uso mi silla para tenerla luego mojada todo el día".

Por eso, la campeona paraolímpica ha llamado a todos los ciudadanos, con discapacidad o no, a participar en la app, "haciendo visible lo accesible, diciendo lo que está bien, y no diciendo lo que no es accesible o lo que está mal". Ha hecho ella misma la prueba, valorando el espacio de La Gota de Leche, donde se ha desarrollado el acto, "de manera útil y siguiendo unos pasos supersencillos".

Al recibir el reconocimiento como 'Ciudad Mapcesible', el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza ha destacado que "si algo distingue a Logroño es su sensibilidad social", al tiempo que ha subrayado que "a esta distinción llegamos por el trabajo de varias Corporaciones, grupos políticos y colectivos, y solo nos queda al actual Ayuntamiento seguir profundizando en esta vía".

LOGROÑO ACCESIBLE.

Logroño trabaja desde 1995 de forma activa para que la ciudad sea completamente accesible. Entre las acciones que se han desarrollado desde entonces y se siguen implementando son la colocación de rampas en los puntos de cruce, la reubicación del mobiliario urbano que constituye un obstáculo para los peatones y avisos acústicos en los puntos semafóricos de la ciudad.

El transporte público también está adaptado a las personas con movilidad reducida y la remodelación de las calles y plazas se lleva a cabo con criterios de accesibilidad universal.

Existen plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida; y los vehículos para el transporte de personas con movilidad reducida provistos de la Tarjeta Europea de Estacionamiento y de la Tarjeta Especial de Movilidad Reducida pueden aparcar el doble del tiempo contratado en los aparcamientos regulados.

En el año 2015 entró en vigor una Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal, y, desde 2012, funciona el Consejo Municipal de la Discapacidad, que, como ha recordado el alcalde, se ha reunido esta misma mañana.

Además, el Ayuntamiento de Logroño ha sido merecedor de numerosos reconocimientos en materia de accesibilidad, entre los que destacan el Premio Reina Leticia 2013 y una mención especial en los Access City Award 2015, reconocimientos organizados y convocados por la Comisión Europea para valorar las mejores prácticas en materia de accesibilidad realizadas por las ciudades de la Unión. Además del Premio 'Solidarios ONCE La Rioja 2013' y del Premio Cermi 2013.

CIUDAD 'MAPCESIBLE'.

Durante esta mañana, un Comando Mapcesible formado por Voluntarios Telefónica y varias personas con movilidad reducida de Logroño Sin Barreras, liderados por Teresa Perales, y acompañados por Pablo Hermoso de Mendoza y Joan Cruz, entre otros, han realizado un recorrido a pie 'mapeando' la accesibilidad de diferentes espacios de la ciudad.

Para su misión han utilizado 'Mapcesible', una APP desarrollada por Fundación Telefónica que permite de manera muy intuitiva evaluar la accesibilidad de los lugares de acceso público que uno visita.

Bajo el lema 'Haz visible lo accesible', 'Mapcesible' nace con el objetivo de ser una plataforma colaborativa donde cualquier persona, tenga o no movilidad reducida, pueda mapear la accesibilidad de los lugares que visita o consultar las valoraciones para planificar sus desplazamientos diarios. De este modo es posible localizar a golpe de vista los puntos accesibles en España facilitando, gracias a la tecnología, el día a día de las personas con movilidad reducida.

Actualmente la plataforma cuenta con más de 27.000 puntos accesibles incluyendo comercios, cines, teatros, restaurantes, alojamientos, o espacios públicos como playas, plazas de aparcamiento o polideportivos.

Además de los lugares subidos por los propios usuarios, casi 5.000 'mapcesibilistas', la App incorpora 17 datasets de organismos oficiales como el Ministerio para la Transición Ecológica, Comunidades Autónomas y ayuntamientos, aprovechando el esfuerzo de estas entidades por publicar esta información y poniéndola a los usuarios en la palma de su mano.

Conscientes de que la accesibilidad es un problema de todos, Voluntarios Telefónica identificó una solución donde la tecnología podía tener un papel clave.

Fue a través del Centro Lescer (especializado en rehabilitación neurológica y de daño cerebral), donde se estaban realizando talleres de rehabilitación para personas que habían perdido movilidad por diversas enfermedades. Allí les mostraron la semilla de la App y rápidamente unieron fuerzas para juntos para crear algo grande, que ha tenido como resultado Mapcesible.

A partir de ahí fueron más de 700 los Voluntarios Telefónica los que quisieron sumarse al reto y mapear, durante sus vacaciones y tiempo libre, la accesibilidad de diferentes lugares de nuestro país.

Otra de las claves de 'Mapcesible' es que está abierto a toda la sociedad, permitiendo así que cualquier persona se convierta en voluntario digital y pueda colaborar con la accesibilidad mapeando nuevos lugares, logrando sensibilizar a la sociedad de que la accesibilidad es cosa de todos.

Los usuarios tendrán que responder a una serie de preguntas sencillas que permitirán definir de una manera rápida, valorando así de manera colaborativa la accesibilidad de cualquier lugar de España. Se ha contado con el apoyo técnico y la consultoría de ILUNION, Tecnología y accesibilidad, para fijar las preguntas y los aspectos que han de valorar en cada tipo de establecimiento.

'Mapcesible' ya está disponible para dispositivos móviles iOS y Android o en la web https://www.fundaciontelefonica.com/mapcesible/Fundación Telefónica, el lado social de la era digital.