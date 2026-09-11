Logroño instala 48 nuevas cámaras inteligentes para prevenir delitos y reforzar la seguridad y la movilidad urbana

El Ayuntamiento pone en marcha 48 nuevas cámaras inteligentes para reforzar la seguridad y la movilidad urbana - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño pone en marcha 48 nuevas cámaras inteligentes para reforzar la seguridad y la movilidad en diferentes puntos de la ciudad y polígonos industriales, tal y como han informado esta mañana el alcalde, Conrado Escobar; el concejal de Interior, Francisco Iglesias; y el comisario jefe de la Policia Local, Héctor Ruiz.

De las 48 cámaras, 20 forman parte del Proyecto RETECH de Gemelos Digitales de Seguridad Ciudadana, que contempla dispositivos en el entorno de la Biblioteca Rafael Azcona, en la pasarela peatonal sobre el río Ebro y el Puente de Piedra, en el Polígono Industrial Las Cañas y en la Torre de Logroño.

Desde ésta último, se consigue una vista panorámica de la ciudad a gran altura gracias a un eje de rotación de 360 grados que permite adelantarse a fenómenos meteorológicos extremos o situaciones de riesgo, como incendios o inundaciones -como el incendio este verano en el sur de Logroño con Lardero, ha recordado Iglesias-.

Las siguientes 20 cámaras, incluidas en el Proyecto RETECH de Gemelos Digitales de Flujos de Movilidad, están ubicadas en diferentes zonas del Casco Antiguo, como las calles La Laurel y aledañas, Portales, San Agustín, la plaza del Mercado y el entorno del Ayuntamiento.

En el caso de las plazas del Mercado y del Ayuntamiento, se suman las 4 cámaras de videovigilancia (2+2) instaladas a través de un proyecto piloto municipal con motivo de las pasadas fiestas de San Mateo.

Finalmente, a través de un nuevo proyecto RETECH puesto en marcha junto con la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), se han instalado 4 cámaras para el control del caudal del río Ebro a su paso por la ciudad (dos dispositivos en el entorno de la Casa de las Ciencias y otros dos en el área del embarcadero).

"Mediante la puesta en funcionamiento de estas nuevas 48 cámaras queda patente que la seguridad es una prioridad para este equipo de Gobierno, donde la tecnología se ha convertido en un aliado imprescindible para prevenir delitos, proteger a nuestra ciudadanía y dotar a los cuerpos de seguridad de herramientas cada vez más eficaces para desarrollar su trabajo", ha destacado Escobar.

Unos dispositivos, ha añadido, que "están pensados para dar tranquilidad, no para invadir el espacio privado". Y es que, "en este ámbito, la inversión en innovación es una inversión directa en la tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas".

Estas 48 cámaras forman parte ya del sistema municipal, formado hasta la fecha por otras 146 en edificios municipales y otras 15 para la gestión del tráfico, con lo que se consolida una infraestructura común de visión y análisis de datos.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN.

A través de los proyectos de Gemelos Digitales desarrollados por el Consistorio en los últimos meses, el sistema de cámaras de la ciudad se va integrando paulatinamente en una plataforma basada en inteligencia artificial (IA).

En el avance de las ciudades inteligentes, la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los pilares más importantes para mejorar la seguridad urbana, optimizar la movilidad y fortalecer la administración de los espacios públicos.

Hoy, las nuevas soluciones de videovigilancia inteligente permiten detectar personas, vehículos y diferentes tipos de objetos automáticamente, entregando datos precisos que ayudan a prevenir incidentes y mejorar la operación de las ciudades modernas. Todo esto ocurre de manera inmediata y sin necesidad de complejas infraestructuras tecnológicas.

Uno de los mayores cambios en este tipo de tecnología fue la llegada de sistemas capaces de analizar video directamente desde los dispositivos instalados en calles, edificios o corredores urbanos.

Esto significa que la información ya no necesita viajar hacia grandes centros de procesamiento para ser interpretada, sino que el análisis se realiza en el mismo punto donde ocurre la acción, lo que permite respuestas más rápidas, menores costos operativos y una reducción importante en el consumo de ancho de banda y almacenamiento digital.

"De este modo, como ha apuntado Francisco Iglesias, "este sistema no solo permite el procesamiento de imágenes en tiempo real, sino que también, a través del entrenamiento, la simulación y el aprendizaje de esa IA, podrá más adelante analizar y detectar situaciones reales".

Así, ha puesto como ejemplo, "la supuesta realización de pintadas vandálicas y la identificación de los infractores, la localización de conatos de incendio o la identificación de vehículos que transportan mercancías peligrosas y que acceden en ese momento a la ciudad".

El comisario jefe ha destacado la avanzada tecnología de las cámaras, de hasta 32 píxeles de resolución, que transmiten información en tiempo real, lo que permitirá "desde prevenir delitos, por ejemplo, ver que hay un coche en mitad de la Plaza del Ayuntamiento, donde no debe estar", hasta controlar flujos de personas o la movilidad. Para ello, habrá personal destinado "y formado" para esta tarea.

43 NUEVAS CÁMARAS A PRINCIPIOS DE 2027.

En el primer trimestre de 2027 se instalarán 43 nuevas cámaras inteligentes, cuyo proceso de licitación, puesto en marcha el pasado mes de junio, avanza en tiempo y forma.

La finalidad de este nuevo paquete de dispositivos será reforzar la captación y explotación de información sobre personas y vehículos, mejorar la seguridad en zonas comerciales y otros espacios municipales, y generar datos útiles para actuaciones de comercio, movilidad y gestión urbana.

De este modo, 21 cámaras se ubicarán en diferentes espacios de la ciudad, como el Casco Antiguo, el entorno de La Glorieta del Doctor Zubía, la calle Vitoria, zonas comerciales como el Paseo de las Cien Tiendas o el Puente de Hierro; 14 en los polígonos industriales La Portalada y Cantabria; y 8 en instalaciones municipales.

"El planteamiento no se limita a cámaras aisladas, sino que prevé su integración en el sistema municipal existente y en el gemelo digital de cámaras inteligentes, consolidando de este modo una infraestructura común de visión, grabación, análisis y explotación de datos", ha apuntado el edil de Interior. .