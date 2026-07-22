Logroño licita la construcción de la nueva isla climática en el Parque Felipe VI por 138.500 euros - CONCÉNTRICO

LOGROÑO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado el proyecto y ha licitado, por algo más de 138.500 euros, la construcción de la nueva isla climática que se ubicará en el Parque Felipe VI.

Como ha explicado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "en el marco del Festival Concéntrico, la propuesta 'Al agua patos', de K37 Lab, fue el proyecto seleccionado para crear una isla climática urbana en el Parque Felipe VI, en el entorno de la nueva estación de autobuses".

Se trata de un equipo español formado por Carlos Iraburu Bonafé, José Rodríguez-Losada, Álvaro Oriol Gil Moreno y Carlos Iraburu Elizalde.

La implantación de esta isla climática optimizará la convivencia con el estanque y generará un espacio estancial junto con los elementos existentes, con lo que se multiplicarán los usos urbanos del Parque Felipe VI.

Para poder crear este proyecto permanente con el que se pretende mitigar las olas de calor en la ciudad, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de obra, así como la licitación de los trabajos, que contarán con un presupuesto máximo de 138.577,66 euros (IVA incluido).

EL PROYECTO.

Tal como fue planteado para Concéntrico, "se trata de una intervención estructurada en tres elementos: dos capas principales y el límite que las conecta".

Se detallaba que "la intervención se delimita a una parcela hexagonal, pero pretende extenderse y reactivar todo el perímetro cercano". De este modo, "se aprovecha y potencia el estanque existente como el núcleo principal de esta isla climática".

En el centro de la parcela, "se dispone un gran jardín compuesto por vegetación de rápido crecimiento, bajo mantenimiento y adaptada al clima de Logroño".

Esta vegetación, resistente a las altas temperaturas estivales y a la posible escasez de agua, combina plantas de baja altura con algunos árboles altos que permiten vislumbrar el paisaje a través del jardín.

Este espacio verde, de 15 metros de diámetro, "funciona como el pulmón ecológico de la intervención". El límite entre el estanque y el jardín "se convierte en el espacio habitable, el eje organizador de la propuesta", de modo que "este recorrido, protegido por el pulmón verde y orientado hacia el estanque, da sentido a la intervención".

Para habitar y proteger este espacio, "se proyecta una pérgola cuya función es similar a la de una sombrilla en la playa". Con una geometría circular que contrasta con el entorno dominado por la geometría, esta estructura "utiliza un sistema modular de cables y perfiles metálicos que minimizan su impacto en el terreno", logrando estabilidad gracias a 12 mástiles principales que sustentan la pérgola.

El espacio generado en este límite "busca revitalizar el estanque e invitar al usuario a sumergirse en él". "O como se dice coloquialmente: "¡Al agua, patos!". Este dicho, que alude al primer chapuzón de los patitos, simboliza la importancia de que los niños lideren la reactivación de este espacio diseñado para ser usado, pero que aún necesita vida", señalaban en la descripción de Concéntrico.

Se trata "de un estanque transitable con una solución técnica avanzada para el tratamiento y conservación del agua, además de un sistema automatizado que regula el nivel del agua y activa diferentes juegos y chorros interactivos".

Así, "la propuesta crea una isla climática que, poco a poco, se contagiará al resto del entorno del estanque, una intervención que no solo respeta las características del lugar, sino que se apoya en ellas y las potencia con el objetivo de reactivar y dar nueva vida a este espacio único".