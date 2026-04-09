Logroño pone en valor "audacia, valor e ingenio de los aviadores españoles" del Vuelo Madrid-Manila en su centenario

Imagen del pleno del Ayuntamiento de Logroño del mes de abril de 2026. - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO X

LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión en el pleno correspondiente al mes de abril que se está celebrando este jueves, ha dado cuenta de una declaración institucional con la que se ha querido poner en valor "la audacia, el valor y el ingenio de los aviadores españoles", coincidiendo con la conmemoración del centenario del Vuelo Madrid-Manila.

Antes de la lectura del texto la presidenta del pleno, Leonor González Menorca, ha aprovechado para agraceder la presencia en el salón del plenos del Consistorio del delegado de Defensa, de la directora también del colegio público 'Vuelo Madrid-Manila' de la ciudad, así como de los cronistas de Logroño.

Y, acto seguido, ya en la declaración, ha reseñado que "el 5 de abril de 1926 despegaron desde el aeródromo de Cuatro Vientos de Madrid, cuna de la aviación española, con destino a Manila, las tres aeronaves Breguet 19 que formaban la escuadrilla Elcano".

Aeronaves "bautizadas como Elcano, al mando del capitán don Eduardo González Gallarza, con el cabo don Joaquín Arozamena como mecánico; la escuadrilla Magallanes con el capitán Joaquín Loriga como piloto y el sargento Eugenio Pérez como mecánico; y Legazpi con el capitán don Rafael Martínez Esteve Almando y el soldado don Pedro Mariano Calvo como mecánico".

"Aunque por diferentes vicisitudes de muy diversa índole, mecánicas, meteorológicas e incluso sanitarias, sufridas durante el trayecto, al final solo una de las aeronaves llegó a su destino, la Legazpi, el 13 de mayo de 1926 se alcanza la gesta programada tras recorrer unos 17.000 kilómetros en 18 etapas, 16 jornadas de vuelo y 39 días de calendario", ha continuado.

En este sentido, el texto incide en que "nos encontramos ante una efeméride de gran trascendencia, desarrollada en un periodo histórico en el que la audacia, el valor y el ingenio de los aviadores españoles permitieron avances notables tanto en la técnica aeronáutica como en la apertura y exploración de nuevas rutas aéreas, siendo reconocidos sus logros a nivel mundial".

Especialmente, se subraya que "aunque el legado de todos aquellos pilotos constituye un referente fundamental para el desarrollo posterior del Ejército del Aire y del Espacio, se puede subrayar la figura del riojano Eduardo González Gallaza como una de las más representativas de la aviación militar española".

Así, se recalca que el aviador riojano "fue un importante protagonista de sus principales hitos", señalando entre otros "las campañas de Marruecos, los grandes vuelos que ahora se conmemoran, la creación del Ejército del Aire y la renovación del material tras los pactos de 1953 con Estados Unidos".

"El Ayuntamiento de Logroño recuerda a este hijo suyo, nacido el 18 de abril de 1898, con una calle y un parque de la ciudad, y la gesta que realizó hace 100 años da nombre al Colegio Público Vuelo Madrid-Manila", ha concluido el texto de la declaración".