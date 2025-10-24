Logroño reconoce el "compromiso" y los "valores" del deporte en la gala de los Galardones de Logroño Deporte 2025

Logroño reconoce el compromiso y los valores del deporte en los Galardones de Logroño Deporte - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja ha acogido esta tarde la gala de entrega de los Galardones de Logroño Deporte 2025, en un acto que ha reunido a representantes del ámbito deportivo, social e institucional de nuestra ciudad. El acto, en el que ha participado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto con miembros de la Corporación Municipal, ha reconocido la trayectoria y la labor de personas y entidades que contribuyen al desarrollo del deporte en la ciudad.

Durante su intervención, Escobar ha subrayado que "hoy celebramos mucho más que una entrega de premios. Celebramos el compromiso de quienes, día a día, hacen posible que Logroño sea una ciudad activa, saludable e inclusiva", y ha añadido que "cada galardonado representa un ejemplo de esfuerzo, pasión y dedicación que nos inspira y nos enorgullece." En esta décima edición, los galardonados han sido:

Rosa Hidalgo, en la categoría Deporte y Trayectoria Personal.

Club Deportivo Maristas Logroño, en Deporte y Ciudad.

Relevo Paralímpico La Rioja, en Deporte e Integración.

Gerardo García León, en Deporte y Salud.

Galardón Honorífico a los ya fallecidos expresidentes de distintas entidades deportivas: Eduardo Guerra Díez (Sociedad Deportiva Logroñés); Juan Bernabé (Club Baloncesto Clavijo); Antonio Moreno (Club Rioja Atletismo) y Gonzalo Espinosa (Yagüe Club de Fútbol).

Los Galardones de Logroño Deporte se crearon en 2014, coincidiendo con el reconocimiento de Logroño como Ciudad Europea del Deporte, y buscan rendir homenaje a quienes fomentan la práctica deportiva, la salud, la integración y los valores del deporte base.