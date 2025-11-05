Logroño reconoce su labor a los cuidadores: "La obra más importante que podemos hacer es ayudaros"

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Retratos del Ayuntamiento de Logroño ha acogido, en la mañana de hoy, un acto con motivo del Día Internacional de las Personas Cuidadoras en el que el alcalde, Conrado Escobar, les ha indicado: "La obra más importante que podemos hacer es ayudaros".

En el encuentro han participado la concejal de Servicios Sociales, Patricia Sanz, así como la responsable del área de cuidados de servicios sociales del Ayuntamiento de Logroño, Ana Campos.

Los homenajeados han sido cinco cuidadoras (se ha elegido a las que más tiempo llevan en los talleres en representación del resto) así como una representación de los 420 auxiliares que trabajan atendiendo a más de 2.000 personas en el Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio (SAD) y que se han jubilado este año.

"Homenajeamos hoy a aquellas personas que en su domicilio, en el hogar, de forma callada, dedican su vida a cuidar de los que quieren, de sus familiares con grandes dependencias. Gracias, sabemos que es un esfuerzo callado, continuo, pero seguro que gratifica esa vida que les dedicáis", ha dicho Sanz.

Campos ha explicado cómo, desde el Ayuntamiento, se intenta acompañar a quienes están cuidando con servicios como el de Respiro Familiar que les permite "descansar" mientras la persona a la que cuidan está atendida. También con talleres y grupos de apoyo como espacios de reflexión "más o menos terapéutico".

"Tenemos el Servicio de Ayuda a Domicilio, con atenciones específicas y concretas para las personas a las que cuidáis, pero también, y muy importante, con atenciones concretas para vosotros, para los cuidadores, para las familias con las que vivís con las personas dependientes y que en un momento o en otro necesitáis determinados desahogos, determinados tiempos para vosotros mismos. No puede cuidar nadie si no está bien cuidado", ha destacado.

El alcalde de Logroño ha cerrado el acto considerando: "Probablemente la obra más importante que podemos hacer es ayudaros. No tiene nada que ver con una calle, no tiene nada que ver con un parque, pero nos hacéis un poco mejores y nos acercáis a esa aspiración colectiva que tenemos, que es eso tan extraño, tan poético, pero tan necesario como es la felicidad".

A los homenajeados se ha entregado un detalle consistente en una mochila, con un libro de los premios De Buena Fuente y un pin del Ayuntamiento.

El acto celebrado hoy se desarrolla dentro del Programa Municipal de Respiro Familiar que ofrece apoyos a las personas cuidadoras, con el objetivo de facilitar y colaborar en el cuidado con talleres formativos y de refuerzo mutuo que acompañan a las personas cuidadoras familiares en esta etapa del ciclo vital del Cuidado.

Precisamente ayer, día 4, comenzó un nuevo taller formativo que se desarrollará hasta el día 2 de diciembre en Acesur, en el que participan 21 personas que recibirán información variada y especializada de profesionales del cuidado: trabajadora social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, médico, enfermera, abogado y psicóloga.