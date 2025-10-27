Logroño recuerda y condena los asesinatos de dos mujeres por violencia machista en Guipúzcoa y Madrid

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en Logroño, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, ha recordado a las dos últimas mujeres asesinada en Guipúzcoa y Madrid por violencia machista, así como ha servido para condenar y reclamar el fin de este tipo de asesinatos.

La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema 'Ni una menos. Basta de violencia contra las mujeres', en la que se ha guardado un minuto de silencio por las asesinadas, que ha concluido en aplausos.

Con la muerte de estos dos mujeres, de 53 y 21 años, son ya 32 las

asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España.

Al término de la concentración, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha señalado a los medios de comunicación que "volvemos a concentrarnos ante la Delegación del Gobierno, desgraciadamente, porque ha habido la confirmación de otros dos asesinatos machistas".

En este caso, además, "se pone de manifiesto que aquí no hay edad, no hay un perfil de víctima, no hay un perfil de agresor". Por ello, ha vuelto a reclamar a la sociedad que "cada vez que detecte un caso de violencia de género lo denuncie, acuda a las puertas del Cuerpo de Seguridad del Estado, al 016, al 112, 091, 062, en cualquier momento y en cualquier lugar estamos todos obligados a reaccionar ante esta lacra social".

Arraiz ha apelado a la unidad de acción de las fuerzas políticas, porque "sabemos que en este país, hoy por hoy, hay todavía partidos políticos como Vox que no reconocen la existencia de la violencia machista", por lo que les ha reclamado "responsabilidad porque para hacer frente a un problema hay que reconocerlo".