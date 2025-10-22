Logroño saca a licitación la redacción del contrato de la segunda fase del Corredor Ecológico Sur

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este miércoles, en su sesión en Junta de Gobierno Local, la licitación de la redacción del contrato de la segunda fase del Corredor Ecológico Sur de la ciudad, que discurrirá entre Ramblasque y el río Iregua.

Como ha avanzado en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "hemos dado un paso más en lo que es la transformación de la ciudad de Logroño a través de ese Corredor Ecológico Sur, ese cinturón verde para Logroño en el que este equipo de Gobierno tanto énfasis ha puesto".

Una apuesta "porque se considera que es algo fundamental para esta ciudad el seguir avanzando en la biodiversidad que no solamente va a conectar a los barrios sino que va a evitar un problema que es recurrente en esta ciudad como son las inundaciones de la zona suroeste de Logroño".

En este marco, ha recordado que el pasado 14 de octubre se presentó la primera fase de este proyecto, que se centrará en el tramo que discurre entre el Parque del Camino y la carretera N-111, con un trazado aproximado de 3,5 kilómetros y un plazo de ejecución previsto de doce meses".

Este tramo "servirá de modelo de integración ambiental y funcional. Su diseño combinará drenajes sostenibles, movilidad sostenible, restauración ecológica y gestión del agua, apostando por un paisaje dinámico y vivo que mejora el bienestar ciudadano y la resiliencia urbana y ambiental".

Ahora, "damos el siguiente paso" para la segunda fase de este ambicioso proyecto, que se centrará en el tramo comprendido entre el sector Ramblasque y el río Iregua, siempre dentro del término municipal de Logroño.

Por ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del contrato para la redacción del proyecto técnicos de esta segunda fase, que contará con un importe máximo de 86.299,87 euros (IVA incluido).

"Lo que hace -ha subrayado Celia Sanz- es dar continuidad a esa primera fase donde redactaremos el proyecto técnico precisamente para poder ejecutar esa zona, comprendida entre la zona de Ramblasque y el Iregua en el término municipal de Logroño".

Algo, ha añadido además, "que va a suponer esa integración ambiental y funcional", combinando drenajes sostenibles, movilidad sostenible y también la restauración ecológica y gestión del agua, apostando siempre por un paisaje dinámico y vivo".

"Seguimos avanzando en ese 'verdear' que el alcalde comentó justo en el día de ayer en el Debate del Estado de la Ciudad", ha incidido la portavoz, quien ha apuntado que, tras esta segunda fase, "igual se requerirá de algún otro paso", aunque no una tercera fase como tal, "porque el círculo se cierra con esos dos tramos".