Logroño será la sede de los Juegos Nacionales de Trasplantados 2026 con trece disciplinas deportivas diferentes

LOGROÑO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los XII Juegos Nacionales de Trasplantados 2026 se celebrarán por primera vez en Logroño, del 3 al 6 de septiembre. Organizados por la Asociación Deporte y Trasplante España, que desde el año 2009 promueve la actividad física como la mejor terapia de rehabilitación tras un trasplante, tienen como objetivo concienciar sobre la importancia de la donación de órganos, médula ósea y sangre.

En la presentación de los juegos han intervenido el presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, el director general de Deportes y Juventud, Diego Azcona, y el presidente de la Asociación Deporte y Trasplante España, Vicente Elías.

Iglesias ha explicado que "estos Juegos Nacionales de Trasplantados que vamos a acoger en nuestra ciudad no sólo son una celebración deportiva, sino una llamada a la acción para que la ciudadanía reflexione sobre la importancia de la donación de órganos". En ese sentido, ha expresado, "se persigue transmitir un mensaje de esperanza a todas las personas que están pasando por esta enfermedad y requieren de un trasplante".

Además, este encuentro pretende "fomentar y promocionar la salud y el deporte en las personas trasplantadas, en un marco de convivencia, competición y estímulo", ha señalado Iglesias. Diego Azcona, por su parte, ha puesto el acento en los beneficios de la práctica deportiva "a cualquier nivel y para cualquier persona, en su vida cotidiana, no solo desde el punto de vista físico, sino también emocional y de salud en sentido amplio".

En este sentido, ha señalado que el ejercicio resulta "muy recomendable tanto en fases preoperatorias como después de cualquier intervención, incluidos los trasplantes, ya que favorece una recuperación total o de muy alto nivel para el día a día".

Asimismo, ha destacado que "los participantes en estos campeonatos son un ejemplo para la sociedad y, especialmente, para quienes están en su misma situación o van a afrontarla, porque demuestran que el trabajo y la constancia, unidos al ejercicio físico, ofrecen resultados extraordinarios tras un proceso tan complejo como un trasplante".

SALUD FÍSICA, EMOCIONAL Y SOCIAL

Los Juegos Nacionales de Trasplantados reunirán en Logroño a deportistas trasplantados, donantes vivos y personas en tratamiento de diálisis llegados de toda España. El concejal ha indicado que "participarán unas 120 personas de toda España, acompañadas de familiares y amigos, lo que contribuye una vez más a dinamizar el turismo deportivo que nos ayuda a promocionar Logroño".

Este importante evento persigue un doble objetivo, ha apuntado Iglesias: "fomentar la práctica de la actividad física entre las personas trasplantadas como terapia para su rehabilitación y rendir tributo a las personas donantes y a sus familias, ya que gracias a su solidaridad contribuyen a salvar vidas y a brindar segundas oportunidades a personas de todas las edades".

La actividad física constituye un factor clave antes y después de un trasplante, y contribuye a la recuperación desde el punto de vista físico, emocional y social.

Con la celebración de los juegos, la asociación quiere también manifestar su agradecimiento y rendir homenaje a los donantes y sus familias, así como a todas las personas, sanitarios y no sanitarios que forman parte de esta cadena de donación y trasplante. Para participar en los juegos es preceptivo ser una persona trasplantada o en diálisis; trasplantados de órgano sólido (riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas, intestinos) y/o de médula ósea (alogénico).

En determinadas pruebas y cumpliendo algunas condiciones también pueden participar donantes, familiares y amigos de los deportistas trasplantados y en diálisis.

Logroño Deporte y el Gobierno de La Rioja cederán las instalaciones en las que se desarrollarán las competiciones de trece disciplinas deportivas diferentes. En concreto, se contemplan atletismo, bádminton, ciclismo, golf, pickleball, natación, pádel, tenis, tenis de mesa, petanca, dardos, bolos y triatlón virtual. Las categorías de los participantes se establecerán según los tramos de edad, ya que se permite la participación de adultos (desde los 18 hasta +70) y menores (5 a 17 años).

Entre las instalaciones deportivas que serán escenario de las diferentes pruebas figuran el Centro de Tecnificación Deportiva Adarraga, el Centro Deportivo Municipal Las Norias y el Campo de Golf La Grajera.

Durante los Juegos, los participantes, familiares y amigos estarán alojados, en la residencia de los Hermanos Maristas. "Este lugar servirá, para todos, como lugar de convivencia y de compartición de experiencias", ha expresado Vicente Elías.