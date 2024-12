Logroño sigue trabajando en su ordenanza municipal para abolir la prostitución, retrasada por cuestiones administrativas

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño sigue trabajando en su ordenanza municipal para la abolición de la prostitución en la ciudad, si bien su puesta en marcha se está viendo retrasada "por cuestiones administrativas", como ha señalado esta semana la concejala de Igualdad y portavoz del equipo de Gobierno local, Celia Sanz.

Se trata de una norma cuya redacción estaba prevista en este 2024, tras haber sido aprobada en un pleno en noviembre de 2023, a iniciativa de una moción del Partido Riojano, y que contó entonces con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos-IU y PR+, la abstención del PP y el 'no' de Vox.

A preguntas de los medios de comunicación, Sanz ha recordado que "efectivamente, la moción salió aprobada en un pleno", y, desde entonces, ha asegurado que "el equipo de Gobierno ha estado trabajando en la elaboración de esa ordenanza".

Ha advertido, eso sí, que "la elaboración de una ordenanza, lo primero que requiere es un diagnóstico de cuál es la situación para poder abordar después las necesidades reales que esa ordenanza puede implementar, y, en este caso, a veces los plazos administrativos son diferentes a lo que nos gustaría".

"En cuanto a decisiones políticas, el compromiso está ahí, se está trabajando en ello. De hecho, nos hemos reunido con Médicos del Mundo, que son profesionales que trabajan directamente con las mujeres que están siendo objeto de esta explotación y de esta trata de personas para esta explotación sexual", ha dicho la concejala.

De ese contacto con Médicos del Mundo, "ya se nos ha trasladado que hay localizados aproximadamente más de 60 pisos que pueden estar dedicados a esa situación en La Rioja".

Y a ello ha sumado que "tenemos que localizar también cuáles son las verdaderas necesidades que esas mujeres tienen porque la mayor demanda que entendemos que es, por ejemplo, el reconocimiento a nivel sanitario, que no es competencia del Ayuntamiento".

En palabras de Sanz, "es un tema muy delicado, tenemos que abordarlo con muchísima prudencia y luego tenemos que depurar cuáles son las responsabilidades o competencias que el Ayuntamiento de Logroño tiene".

Algo, ha reseñado, que "requiere una labor de colaboración con otras administraciones públicas, porque de nada sirve establecer una ordenanza cuando no tenemos atada cuál va a ser la colaboración con otras instituciones que también tienen un papel muy importante".

Así las cosas, Celia Sanz ha confirmado que "no porque no haya una voluntad política, que la hay, pero sí por una cuestión administrativa, no va a ser posible tener esa ordenanza en el año 2024 como se adquirió un compromiso en el pleno".

"Desde luego es algo que hay que llevar a efecto, pero en el que, insisto, la voluntad política muchas veces no va de la mano con los mismos plazos que requiere una tramitación administrativa. Y les digo más, no solamente la tramitación administrativa, sino, insisto, queremos hacer una ordenanza que aborde, primero, teniendo claro cuál es ese diagnóstico", ha apuntado.

Ha insistido, para finalizar, en que "estamos estudiando comparativamente otras ordenanzas, pero desde luego es un trabajo laborioso, es un trabajo que no podemos poner en marcha en poco tiempo y que este Ayuntamiento va a seguir desarrollando y que les seguimos informando en cuanto a los tiempos administrativos que eso conlleve".