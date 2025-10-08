Lola Herrera vuelve este fin de semana al teatro Bretón de Logroño con 'Camino a la Meca'

Archivo - (I-D) El actor Carlos Olalla, y las actrices Natalia Dicenta y Lola Herrero durante el pase gráfico ‘Camino a la Meca’, en el Teatro Bellas Artes, a 12 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón cuenta este fin de semana con dos obras de primer nivel que reunirán a intérpretes del panorama nacional, dentro del 46 Festival de Teatro de Logroño. La primera de estas obras, 'Camino a la Meca', se interpretará el viernes 10 y el sábado 11, a las 20,00 horas, y se caracteriza por su profunda exploración de las complejas relaciones humanas y está inspirada en una mujer real, Helen Martins, que se rebeló contra todos los estamentos de su época.

Por su parte, el domingo 12 de octubre, a las 19,30 horas, llega al Teatro Bretón 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?', de la mano del programa estatal de artes escénicas 'Platea', que permite al Bretón añadir a su programación diez espectáculos de teatro clásico y contemporáneo.

Se trata de una producción de Tanttaka Teatroa y el Centro Dramático Nacional, una comedia de enredos y mentiras para hablar de las dificultades de la vida y sus salidas, abordando diferentes soledades, enfermedades, el desamor, la vejez, el suicidio o la valentía de vivir en un cuerpo que no se mueve, pero con una mente que no para.

'Camino a la Meca' (viernes 10 y sábado 11 de octubre, 20,00 horas). Supone la vuelta a los escenarios de Lola Herrera, una actriz fundamental en la historia del teatro en España, bajo la dirección de Claudio Tolcachir, reconocido por su facilidad para conseguir interpretaciones intensas y humanas. Con una duración de hora y media, también actúan Natalia Dicenta y Calos Olalla.

'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, verdad?' (domingo 12 de octubre, 19,30 horas). Mireia Gabilondo dirige una comedia trágica de enredos y mentiras sobre soledades acompañadas que trata el tema de las diferentes discapacidades que tienen los seres humanos. De hora y media de duración, cuenta además con los intérpretes Mireia Gabilondo, Aitziber Garmendia y Telmo Irureta.