Lorena Fernández tomará posesión como concejal del Ayuntamiento de Arnedo por el Partido Popular

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lorena Fernández Ortega tomará posesión en los próximos días como concejal del Ayuntamiento de Arnedo tras la renuncia presentada por Cristina Serván Herce, que ha sido tomada en consideración por el Pleno este lunes, 3 de noviembre, en sesión extraordinaria. Serván, que concurrió a las elecciones municipales del pasado 28 de mayo de 2023 en la candidatura del Partido Popular en el puesto número siete, ha renunciado a su cargo como edil ante la imposibilidad de continuar desempeñando sus funciones por motivos laborales, tras iniciar una nueva etapa profesional fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Este nuevo reto supone un importante paso en su carrera, pero le impide compatibilizar sus responsabilidades con la dedicación que requiere la actividad municipal, motivo por el cual ha decidido dar un paso al lado con total responsabilidad y compromiso.

El presidente de la Junta Local del Partido Popular de Arnedo y portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, Jesús Rubio, ha expresado su agradecimiento a Cristina Serván por su gran compromiso con Arnedo durante la legislatura y por la extraordinaria implicación que ha tenido con el proyecto del Partido Popular: "Cristina ha sido un puntal importante, con muchas ideas y ganas de contribuir al desarrollo de Arnedo, de hacer de esta una ciudad mejor y de cambiar las cosas para mejorar la vida de los arnedanos; siempre desde una perspectiva propositiva y de diálogo. Su labor durante estos dos años en el Grupo Municipal Popular ha sido clave para impulsar, desde la oposición, varias iniciativas". Rubio le ha deseado muchos éxitos en su nueva etapa profesional.

Lorena Fernández, de 39 años, concurrió en las últimas elecciones municipales en el puesto número diez de la candidatura del Partido Popular. Es graduada en Empresariales por la Universidad de La Rioja y actualmente trabaja en el departamento administrativo y comercial de una empresa de calzado. Su formación y una experiencia de más de 17 años en este sector, principal motor económico de Arnedo, aportan al equipo del Partido Popular un amplio conocimiento del tejido empresarial de la ciudad.

"En el Partido Popular tenemos muy claro que es necesario impulsar políticas que fortalezcan nuestra economía y el desarrollo industrial, porque solo así conseguiremos que Arnedo crezca. Por ello, Lorena será un pilar importante para seguir trabajando en el desarrollo económico de la ciudad, escuchando siempre al sector", explica Rubio.

Una vez que Fernández tome posesión de su cargo, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Arnedo quedará compuesto por los concejales Jesús Rubio, Sagrario Tomás, Marta Ruiz-Alejos, Alejandro Cordón, Mario Izquierdo, Daniel Llanos y Lorena Fernández.

El portavoz, Jesús Rubio, ha manifestado que su grupo continuará trabajando con la mismas ganas, ilusión y responsabilidad para dar continuidad al proyecto con el que se presentaron a las elecciones, y que contó con el respaldo y la confianza de casi tres mil arnedanos. "Vamos a seguir trabajando en este proyecto, firmes al compromiso adquirido y escuchando a los ciudadanos para poder dar forma a iniciativas que mejoren la vida de los arnedanos y contribuyan siempre a mejorar Arnedo".