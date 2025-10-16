Lorenzo Silva, Javier Sierra, Berna G. Harbour, David Trueba o Nuria Labari, en un IX Cuéntalo centrado en el secreto

El Festival de Narrativas será del 7 al 15 de noviembre, con talleres, encuentros, cine, teatro y una visita a los secretos de La Redonda

Lorenzo Silva, Javier Sierra, Berna G. Harbour, David Trueba o Nuria Labari serán algunos de los autores que traerá a Logroño la novena edición del Festival de Narrativas Cuéntalo, que, en esta ocasión, tendrá el secreto como tema central de sus actividades, que ser desarrollarán entre el 7 y el 15 de noviembre próximos.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado por el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, y de la concejala de Cultura, Rosa Fernández, ha dado cuenta este jueves de la programación completa del certamen, "felizmente consolidado, cada vez un poquito mejor incorporando novedades, y del que nos sentimos muy orgullosos".

En palabras del primer edil logroñés, "estamos ante nueva edición que va a suponer una vez más una cita con la literatura, con la excusa, siempre muy literaria, del tema del secreto". "Entre el 7 y el 15 de noviembre, van a suceder cosas, vamos a poder vivir experiencias literarias narrativas del máximo nivel con protagonistas de grandísima altura", ha reseñado.

Ha repasado, de este modo, que va a haber seis conversaciones con los autores citados; cuatro presentaciones de libros en diferentes librerías de la ciudad; el formato habitual de clases y talleres; cine; teatro; exposiciones; o encuentros para que en familia se pueda disfrutar de la narrativa".

"Creo que, en conjunto, va a ser realmente una experiencia maravillosa en torno a la literatura. No hace falta ser un lector compulsivo para disfrutar de esta experiencia, porque toda la ciudad va a vivir precisamente esa atmósfera literaria", ha incidido.

Ha repasado, en este sentido, las conversaciones que se van a mantener con los principales autores: Berna G. Harbour y Nuria Pérez el día 7, con una charla sobre el poder de la palabra y la mirada femenina; el día 9 será el turno de Javier Sierra y Pedro Torrijos, con la relación entre misterio, arquitectura e imaginación; y Lorenzo Silva y Juan Carlos Galindo hablará el lunes 10 sobre el relato del crimen y la condición humana.

El día 11 será el turno de tres de los ilustradores invitados -Lady Desidia, Javi Rey y Carmen Segovia- con su experiencia sobre el lenguaje visual y la creación artística; y cerrarán programa Laura C. Vera y Sabina Urraca, el día 12, y Alejandro Pedregosa y Nuria Labari, el 14, sobre los secretos que esconde la escritura y las emociones que la acompañan.

CINE, TEATRO Y NOVEDADES.

Por su parte, Sáinz ha repasado algunas de las novedades de esta edición.

En cuando al teatro, en el Ágora del CCR se podrá -los días 7 y 8- de "un formato muy rompedor por parte de la compañía catalana 'Ponten Pie' y su obra 'Ártica', un recorrido intimista por una pequeña casa de madera y todo el secreto que la rodea, con tres personajes misteriosos van a recibir al público". Unos espectadores que accederán en grupos de 20 personas y con pases de 50 minutos de la obra.

Especialmente, se ha referido a que "de la mano del párroco de La Redonda, Víctor Manuel Jiménez, y del historiador Bruno Calleja, vamos a realizar una muy especial, muy intimista y reveladora, visita comentada a la Catedral, a La Redonda secreta".

Respecto al cine, la sala Siete Infantes será el escenario el día 15 para la proyección de la última película de David Treba, 'Siempre es invierno', que se estrena apenas una semana antes y que relata "las relaciones de una pareja y cómo la fragilidad emocional que causa el paso del tiempo les envuelve". La jornada se completará con una conversación del propio director con Bernardo Sánchez.

Por último, la concejala de Cultura ha resumido la programación "de primer nivel". "En estos tiempos de abundancia de todo, también hay abundancia de una mala o no muy buena literatura. Cuéntalo, desde que comenzó su andadura, lo que ha hecho es una cirugía muy fina para traer año tras año a los mejores o por lo menos intentar que estén aquí los mejores del panorama nacional", ha reflexionado.

Y, tras destacar igualmente sobre los nuevos espacios del Festival, como La Redonda, Fernández se ha referido a los vermús literarios, "en los que el año pasado nos acompañó un periodista, Jorge Alacid, y este año nos va a acompañar otro periodista, además riojano, Javier Chicote, porque entiendo que el periodismo también, aunque se nutra de la realidad es un género literario que tiene que estar en este Festival".

También se ha referido a la imagen del certamen de este año, "que siempre lo identifica, cuando nombramos Cuéntalo nos vienen por ejemplo aquella maquinita de caramelos de hace unos años, el año pasado recordamos esa habitación abuhardillada con sus colores empolvados y sus tejados de la ciudad".

"Este año -ha explicado- hemos sido casi al lado opuesto, a un ilustrador -el donostiarra Mikel Casal- de lineas sencillas y de colores muy vivos, que nos sumerge en otro universo en el universo 'un poco pantera rosa' que nos va a acompañar durante durante esa semana".

Como ha concluido el alcalde, "me quedo con ese compromiso y con la excelencia de la literatura", agradeciendo además "a todo el equipo que hace posible que vaya cuajando una nueva edición, un Cuéntalo que se consolida cada vez más en el panorama de la ciudad".