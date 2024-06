Luena advierte de las responsabilidades que supondrá la no restauración del carril bici en Avenida Portugal

Se ha preguntado si el Gobierno de La Rioja está haciendo con los fondos asignados "cosas parecidas a las de Conrado Escobar"



LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a Europa, César Luena, ha pedido al Ayuntamiento de Logroño que "rectifique" porque si no lo hace "deberá asumir responsabilidades" económicas y vuelva a poner el carril bici de Avenida Portugal tras conocer el rechazo del Ministerio de Transportes a la eliminación de dicho carril.

"Si no rectifica tendrá que asumir responsabilidades ante el Gobierno de España pero también ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, ante la Comisión Europea y ante el Ministerio", ha afirmado.

Además, ha aprovechado su intervención para preguntarle al propio alcalde: "¿Es capaz de renunciar a seis millones y medio de euros y de utilizar de una manera supuestamente fraudulenta esos millones de euros con tal de no cumplir con una pauta urbana europea?".

"En el día de hoy, Día Mundial del Medio Ambiente y el Día de la Bicicleta, reivindicamos esta pauta urbana europea para pedirle al Ayuntamiento de Logroño que la siga y para exigir que los fondos europeos se gestionen bien".

"Los socialistas lo hemos denunciado en el Ayuntamiento y en el Parlamento Europeo". Según Luena, "se ha hecho una mala utilización de los fondos, es posible que fraudulenta, porque los fondos europeos tienen que servir para lo que se asignan". Pero ahora "nos encontramos con que es posible que ese dinero haya que devolverlo. Desde luego, si el Ayuntamiento de Conrado Escobar no rectifica, tendrá problemas".

"NO VAYA A SER QUE NOS TENGAN QUE INVESTIGAR TAMBIÉN EN LA RIOJA"

Además, y a modo de reflexión, el candidato a Europa ha indicado que "últimamente oigo mucho al Gobierno de La Rioja decir que los fondos europeos en La Rioja no se han gestionado bien o que no hay. Oigo cosas extrañas" pero ante ello indica: "¿No será que están haciendo con los fondos asignados por la comunidad cosas parecidas a las que está haciendo Conrado Escobar?. No vaya a ser que nos tengan que investigar también en La Rioja, porque yo creo que ese discurso es una gran tapadera para ocultar su inacción y su mala gestión también en La Rioja".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha recordado que "hemos advertido muchas veces al equipo de Gobierno de Conrado Escobar, tanto en comisiones como en plenos, que cualquier cambio que se produjese en fondos europeos que ya se habían concedido, cualquier cambio en movilidad, debía ser previamente comunicada con el Ministerio y previamente acordada con él".

"CONSECUENCIAS"

"Lo que no puede hacer el equipo de Conrado Escobar es eliminar un carril bici en pleno mes de agosto, de manera burda, para cumplir una promesa electoral hecha ante el Partido Popular, ante un grupo de militantes del Partido Popular, porque luego tendremos consecuencias".

"Hoy, desgraciadamente, hemos visto una comunicación en la que se nos dice que Logroño puede verse perjudicada económicamente" por la eliminación del carril bici de Avenida Portugal.

"Y esto no es un ataque a Logroño, esto es un ataque contra ciertas actuaciones hechas en pleno mes de agosto, contraviniendo lo que marcan los fondos europeos. Con lo cual, pido al equipo de Conrado Escobar que reconsidere su decisión y que vuelva a colocar el carril de Avenida Portugal, como tantas veces hemos pedido desde el Grupo Municipal Socialista".

A pesar de que "siempre se ha dicho que había una cordialidad tanto a nivel técnico y a nivel político en este asunto, está claro que la cordialidad no está reñida con el cumplimiento de las condiciones".

Por lo tanto, "lo que cabía esperar era una resolución formal del Ministerio. Mientras esta resolución formal no llegase, por mucha cordialidad que hubiese, no quería decir que había una aceptación o un 'ok' a los cambios que planteaba el Ayuntamiento", ha finalizado.