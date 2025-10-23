Luena (PSOE): "El Reglamento de Pellets es un gran avance para atajar la contaminación por microplásticos"

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado riojano socialista César Luena ha señalado que el Reglamento de Pellets que hoy se ha aprobado tras superar su último trámite en el Parlamento Europeo, "supone un avance muy importante para combatir la contaminación por microplásticos y facilitará que la UE pueda prevenir, detectar y responder a incidentes".

Luena, ponente de la Eurocámara para este texto, ha recordado que "la UE produce alrededor de 57 millones de toneladas de estos microplásticos, de las cuales, entre 52.000 y 184.000 toneladas se vierten al medio ambiente".

La norma que ahora se aprueba se aplicará a todos los operadores que manipulen más de 5 toneladas de pellets de plástico al año, así como a los transportistas, tanto de la UE como de fuera de ella. Los operadores deberán hacer planes de gestión de riesgos específicos de cada instalación para prevenir, contener y limpiar cualquier pérdida de pellets.

Además, los que manipulen más de 1.500 toneladas de pellets al año, incluidos los pequeños operadores, deberán obtener una certificación que demuestre que cuentan con los equipos y cumplen con los procedimientos necesarios.

Luena ha destacado que el Reglamento incluye también el transporte marítimo, una de las principales reivindicaciones de los socialistas, que no estaba en la propuesta inicial de la Comisión Europea. "Era muy importante que el transporte marítimo se incluyera, porque el 40 por ciento de los pellets se transporta por mar. De esta manera ayudamos a prevenir desastres ambientales, como el del buque Toconao, en 2023, que dejó las costas gallegas y del norte de España gravemente afectadas por el vertido de pellets", ha subrayado Luena.

El Reglamento se aplicará dos años después de su entrada en vigor, tres años en el caso del transporte marítimo.