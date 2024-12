Mañana se abre el plazo para solicitar las becas complementarias para universitarios que estudian fuera de La Rioja

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica este jueves, 12 de diciembre, la convocatoria de las becas complementarias para la realización de estudios universitarios fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el curso 2024/2025, que podrán solicitarse a partir de mañana y durante 20 días hábiles, hasta el próximo 14 de enero.

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Educación y Empleo, destina a estas becas de movilidad universitaria un total de 1.932.998 euros con la finalidad de que el alumnado que no puede realizar sus estudios superiores en la Comunidad, pueda seguir desarrollando su formación fuera de La Rioja.

Como novedad, a través de esta convocatoria para el curso 2024/2025, el alumnado riojano que curse sus estudios superiores en otra comunidad, podrá financiar el coste de la primera matrícula del primer curso universitario, sin límite de ingresos ni renta familiar, con un importe máximo de 1.500 euros.

Esta beca, junto con el anuncio de la gratuidad de la primera matrícula del primer curso en la Universidad de La Rioja y en la UNED para el alumnado riojano, materializa la apuesta del Gobierno regional para que todos los jóvenes puedan formarse sin limitaciones por sus ingresos.

El pasado curso 2023/2024, el Gobierno de La Rioja concedió 921 becas complementarias para la realización de estudios universitarios fuera de la Comunidad Autónoma por un importe total de 1.368.000 euros, limitadas a requisitos económicos.

La previsión para este curso, es que estas ayudas lleguen a unos 1.300 universitarios riojanos para que puedan seguir desarrollando su formación superior fuera de la Comunidad durante este curso.

Estas ayudas están destinadas al alumnado riojano que está matriculado en Universidades situadas fuera de la Comunidad Autónoma debido a que los estudios que realiza no se imparten con carácter presencial en La Rioja o por no haber obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte.

El objetivo de estas becas es la financiación parcial de los gastos corrientes derivados de la realización de enseñanzas presenciales que conduzcan a la obtención de un título universitario oficial de Grado o Máster que habilite o sea condición necesaria para el ejercicio de profesión regulada.