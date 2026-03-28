Una manifestación pide el "fin de la especulación inmobiliaria y la "expropiación de vivienda en manos de fondos buitre" - EUROPA PRESS

LOGROÑO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación ha recorrido este sábado por la mañana el centro de Logroño para exigir "el fin de la especulación inmobiliaria" así como "la expropiación de vivienda en manos de fondos buitre".

Convocada por el Sindicato de Vivienda de La Rioja a las 12,00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Logroño, la cita también quería decir "no" al "negocio de la vivienda". Durante el recorrido han gritado proclamas como: "Pisos vacíos, barrios perdidos", "Ni casas sin gente, ni gente sin casas", "Contra el capital, vivienda social" o "Fuera rentistas de nuestros barrios".

UNA VIVIENDA "CADA VEZ MÁS INACCESIBLE"

El portavoz de la convocatoria, Gonzalo Alonso, ha explicado que salen hoy a la calle "para reivindicar una vivienda" que cada vez está "más inaccesible para los trabajadores".

A su juicio "se ha convertido en un nicho de mercado con el que especular y, al final, lo que termina pasando es que una parte cada vez más importante del salario de los trabajadores, que cada vez está más ajustado, va directo a los bolsillos de los rentistas, un sector de la sociedad parasitario que no produce nada".

Una especulación que se produce porque "a los capitalistas de distintos sectores cada vez les cuesta más obtener rentabilidad en sus inversiones", ha dicho. Y, por tanto, "necesitan mantener esa cuota de ganancia".

Para mantenerla "ven en la vivienda un nicho mayor en el que invertir y eso provoca que los precios cada vez sean más elevados".

Desde el sindicato critican también que lo que buscan es "mantener esa rentabilidad en momentos de recesión".

VIVIENDA DE USO TURÍSTICO

Como ha indicado también se muestran en contra de la gentrificación y de la vivienda de uso turístico. "Al final lo que hace es que a una vivienda se le pueda sacar mucho más partido, económicamente hablando, alquilándola para vacaciones y no para que para que viva una persona o una familia".

Por ello, además, se genera "una competencia entre inquilinos que quieren una casa en la que vivir su vida normal y aquellas personas que vienen a una ciudad de visita, de vacaciones".

"Y eso al final como no está regulado provoca que se expulse a la gente trabajadora de los centros de las ciudades sobre todo en pos del turismo el local", ha lamentado.

Entre las reivindicaciones del sindicato, Alonso explica que lo que quieren es que la vivienda "sea para lo que es, que se pague pero que sea un bien para disfrutarlo, para quien lo necesita, no para que nadie haga negocio viviendo a costa del trabajo ajeno".

Ante estas perspectivas, y si todo sigue así -indica- "estamos viendo que el precio de la vivienda se encarece mucho más de lo que suben los salarios, igual que con el alquiler". Por ello "si nos organizamos y lo peleamos podríamos conseguir alguna de nuestras reivindicaciones".

La cita se ha convocado bajo el lema 'Contra el negocio de la vivienda. La Rioja por la vivienda digna'.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda en La Rioja ha aumentado un 14,4%, situándose por encima de la media estatal y evidenciando una tendencia que dificulta cada vez más el acceso a una vivienda digna.

ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS

A esta situación se suma "la reciente polémica en torno a la adjudicación de viviendas de protección oficial (VPO) en Logroño", afirman desde el sindicato.

Con respecto a las 104 viviendas construidas en suelo público en Logroño, desde el sindicato lamentan que "el proceso ha sido cuestionado por dejar en manos de promotoras privadas la selección de adjudicatarios, sin un sistema público de baremación ni sorteo ante notario".

Todo ello, finaliza Alonso, "reflejan un problema estructural en el acceso a la vivienda y denuncian un modelo que convierte un derecho básico en un negocio".

Entre sus reclamaciones colocan también "prohibir la construcción de más bloques de pisos turísticos, el fin de los desahucios, exigir que el modelo de adjudicaturas de VPO no esté en manos de promotoras y la construcción de una oficina de vivienda pública que reemplace al IRVI.