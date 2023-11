Manzanos anima a asumir el reto de digitalización del campo "que es el presente" y estar en el 'top' de la modernización

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ha destacado que la digitalización del sector agroganadero "es el presente, no el futuro" y, por ello, "debemos hacer de este reto una oportunidad para rejuvenecer nuestro campo y para contar con explotaciones verdaderamente formadas con conocimientos tecnológicos" que nos permitan estar "en el 'top' de la modernización".

Todo ello -ha dicho- "se hará poco a poco, formando y no imponiendo, y de la mano de las administraciones que somos las que también debemos dar pasos en este sentido".

Noemí Manzanos ha participado este miércoles en la inauguración de la VI edición del Foro DATAGRI que ha tenido lugar en Riojaforum. Se trata del evento de referencia del sur de Europa para el impulso de la transformación digital en el sector agroalimentario.

Tras dar la bienvenida a los asistentes, la consejera ha asegurado que este Foro es "una oportunidad para que el sector agroganadero riojano conozca las novedades en digitalización y modernización así como para conocer las sinergias y oportunidades que nos ofrecen".

Como ha indicado, serán más de 600 personas las que visiten durante estos dos días la capital riojana y aprovechar el Foro para disfrutar de diferentes mesas redondas y ponencias relacionadas con la digitalización.

"Una oportunidad para que nuestro sector se modernice y continuemos dando pasos para llegar a esa verdadera digitalización que es el presente, no el futuro".

"Tenemos que pensar que es el presente y que es lo que nos va a dar la oportunidad de rejuvenecer nuestro campo, de hacer un verdadero relevo generacional u de tener explotaciones verdaderamente formadas".

RENTABILIDAD

Se trata de que tengan "los conocimientos necesarios para poder trabajar con esas maquinarias de nuevas tecnologías, con el 4.0 y también una oportunidad para que nuestras explotaciones agroganaderas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, vayan recuperando la rentabilidad".

Como ha reflexionado la consejera, la agricultura riojana "tiene por costumbre hacer de cada reto una oportunidad y con el apoyo de las administraciones públicas podrán adaptarse".

Así las cosas, ha indicado, "vamos a demostrar que estamos en el 'top' dentro de lo que es el nivel de digitalización y que vamos a continuar dando pasos, formándonos y adquiriendo nuevas maquinarias para adaptar nuestra agricultura a la digitalización".

Tras la jornada de este miércoles en Riojaforum, la consejera ha explicado que la de mañana será más práctica -se desarrollará en la Finca Institucional de La Grajera- y allí los asistentes podrán disfrutar de esas nuevas tecnologías y máquinas que, mediante la inteligencia artificial y la combinación de datos, pueden trabajar por sí solas "pero siempre desde el manejo y desde el control que tiene el propio ser humano".

En el caso de nuestra agricultura, la consejera ha asegurado que "nos sorprenderíamos al ver la inmensa mayoría de los tractores, por ejemplo, que están digitalizados, o que la cabaña ganadera de la sierra también está toda interconectada". Las ayudas de la PAC, por ejemplo, "ya no se pueden pedir más que de una forma gráfica y digital. Es un sector envejecido, pero no por ello no digitalizado".

Finalmente, la consejera ha puesto el énfasis en las inquietudes de los más jóvenes que quieren quedarse en el campo a través de esa digitalización y modernización. Como ha reconocido lo importante es "ir dando tiempo, no imponiendo y sobre todo formando e informando".

"CONSOLIDAR AVANCES"

Por su parte, el presidente del Foro DATAGRI, José Luis Miguel, ha querido poner en alza el "camino que ha recorrido el sector agro en España. Los que llevamos ya mucho tiempo en este sector y echamos la vista atrás hace 40 años, vemos que el sector que tenemos ahora no tiene nada que ver con el que teníamos hace 40 años. Son como dos mundos completamente distintos".

"El sector ha avanzado mucho, hemos mejorado todas las producciones, hemos mejorado las calidades, incluso somos ya referentes mundiales en muchas calidades de productos agroalimentarios. Pero ahora nos enfrentamos a un nuevo escenario en el cual tenemos que consolidar todos estos avances que se han desarrollado. Aquí entran en juego todos los temas de sostenibilidad ambiental".

"Nos enfrentamos también a tensiones geopolíticas en el abastecimiento de materias primas que necesitamos para nuestro sector y también lo que es la transición social, es decir, a los jóvenes agricultores, quienes toman el relevo generacional en nuestro sector", ha indicado.

Por tanto, y ante estos retos en los que nos encontramos, "tenemos la oportunidad que es la transformación y la revolución digital en el sector agroalimentario". Y en este sentido "yo creo que tenemos que intentar aprovecharlo como una oportunidad para afrontar todos esos retos y seguir mejorando de cara al futuro".

A su juicio, esto es "un ciclo de mejora que no tiene fin" y para ello la digitalización y la modernización "son instrumentos útiles e imprescindibles para poder seguir avanzando y consolidar nuestro sector para que sea resistente a diferentes 'shocks' como puede ser la sequía o el cambio climático".

Ante la actitud de los ganaderos y agricultores en estos avances, el presidente del Foro reconoce "que la situación abruma. Es difícil para un agricultor entender todo lo que está sucediendo, todos los cambios que se están produciendo, pero también es cierto que hay una cierta cautela en cuanto al uso de los datos de las propias explotaciones agrarias, de cómo se van a utilizar esos datos, con qué fines y qué papel puede tener el agricultor a la hora de decidir qué uso se le va a dar a los datos que él genera en su explotación agraria. Ahí yo creo que estamos todavía en un debate".

Por ello "tenemos que conformar este ecosistema digital de forma que todo el mundo se sienta cómodo, pero que a la vez no frenemos la mejora y la innovación", ha destacado.

AGRICULTURA "TECNOLÓGICA"

Finalmente, el director general de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa de Lara, ha destacado que "claramente la agricultura será tecnológica. Somos una potencia mundial, no somos una agricultura de subsistencia ni de autoconsumo, somos una agricultura que exporta, que está en los mercados mundiales y que compite. Y por lo tanto, tenemos que estar preparados a competir en un mundo cada vez más tecnificado, con cada vez más requisitos, y eso nos obliga a estar preparados y a mejorar nuestros sistemas y estar al día en todas las tecnologías.

Todo ello, además, "nos hará más sostenibles. No hay una contradicción entre una cosa y otra, porque también todo este sistema de digitalización e innovación nos va a permitir producir mejor".

Finalmente, ha destacado, "los agricultores están más preparados de lo que ellos piensan. Aunque la primera reacción sea negativa después ocurre con todas las innovaciones, poco a poco luego, se van dando cuenta de que no era tan difícil, de que les resulta interesante y de que les puede ser útil".

"Pero es verdad que es un proceso lento y que nos va a costar pero la realidad es que están más preparados de lo que ellos piensan y lo acabarán haciendo", ha finalizado.