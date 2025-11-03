En marcha el programa 'Integra en la Escuela', iniciativa para promover la inclusión y el respeto a la diversidad - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores, ha puesto en marcha una nueva edición del programa 'Integra en la Escuela', una iniciativa consolidada que cumple su trigésimo aniversario promoviendo entre el alumnado riojano valores positivos como la cooperación, colaboración y respeto a la diversidad.

La directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, ha presentado este lunes, día 3, en el colegio Escolapios de Logroño, los detalles de este programa durante el curso 2025-2026. Una propuesta, impulsada por el Servicio de Dependencia y Personas con Discapacidad, que llega a centros educativos de toda la Comunidad, tanto públicos como concertados, implicando al alumnado de 3.º de Educación Infantil, 4.º de Primaria y 2.º de ESO.

"Con 'Integra en la Escuela' conseguimos que los niños y niñas comprendan, vivan y respeten la diversidad desde el juego, la empatía y la convivencia. Es un programa socioeducativo de sensibilización y concienciación dirigida a nuestros escolares, que son los adultos de mañana, para que aprendan y comprendan las dificultades que tienen las personas con discapacidad", ha señalado Zuazo, quien ha destacado "el valor de un programa que lleva tres décadas enseñando a mirar con los ojos del otro, a ponerse en su lugar y a romper barreras visibles e invisibles".

APRENDER A PONERSE EN EL LUGAR DEL OTRO

El programa se desarrolla a través de actividades teórico-prácticas adaptadas a cada edad, que combinan juegos, dinámicas y materiales didácticos. Los escolares experimentan las barreras físicas y sensoriales a las que se enfrentan las personas con discapacidad y aprenden la importancia de la accesibilidad, la comunicación inclusiva y la igualdad de oportunidades.

En Educación Infantil, los más pequeños se acercan al concepto de discapacidad con el cuento 'Kiwi, un pájaro más bien raro'. En Primaria, los alumnos se convierten en 'detectives por la inclusión' y resuelven casos sobre diferentes tipos de discapacidad. Y en Secundaria, se trabajan conceptos de respeto y buen trato mediante retos y presentaciones audiovisuales.

Ana Zuazo ha subrayado que "esta iniciativa forma parte de la educación en valores que impulsa el Gobierno de La Rioja, convencido de que una sociedad más justa empieza en las aulas". En ese sentido ha destacado que "hablamos de sensibilización, pero también de derechos: de aprender que todas las personas, con o sin discapacidad, tenemos el mismo derecho a participar en la vida social, educativa y laboral", ha añadido.

TREINTA AÑOS DE COMPROMISO CON LA INCLUSIÓN

Desde su creación en 1995, más de 80.000 escolares riojanos han participado en 'Integra en la Escuela'. Tras tres décadas de crecimiento y consolidación, el programa forma parte ya de los contenidos curriculares de numerosos centros educativos de la región.

En esta nueva edición, las actividades se desarrollarán entre octubre y noviembre para Infantil y Primaria, y hasta abril de 2026 para Secundaria. El programa culminará con el concurso de dibujo y microrrelatos, cuyos premios se entregarán en diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

"Cada curso son más los centros que quieren sumarse. La acogida es excelente, porque los escolares se divierten, aprenden y se llevan una lección de vida que les acompañará siempre", ha concluido Zuazo.

Toda la información y materiales del programa, así como las imágenes de ediciones anteriores, pueden consultarse en el portal web del Gobierno de La Rioja: www.larioja.org/integra_escuela