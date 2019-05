Marea Arcoíris lamenta "el bloqueo del PP" a la Ley Trans

Publicado 08/05/2019 19:04:22 CET

Marea Arcoíris ha lamentado "el bloqueo del PP" a la Ley Trans y asegura que "si los tiempos parlamentarios son lentos, si se trata del colectivo LGTBI+ son prácticamente inmóviles".

En este punto, han explicado, "más de tres años hemos trabajado junto a otras entidades de carácter político, sindical y social para llevar a cabo un ley integral que proteja legalmente a las personas trans. Desde mayo del 2017, tres años de trabajo parlamentario y extraparlamentario que seguro darán sus frutos, pero no en esta legislatura. Todo por unos días, por un informe no vinculante, por dejadez, y es que le PP realmente no quiere una ley integral trans".

La postura de Ciudadanos, alineándose con el PP, de llevar al consejo consultivo la ley, "algo ni obligatorio ni vinculante, y además hacerlo sin procedimiento de urgencia, ha posibilitado que esta ley no llegue a buen puerto", explican desde la Marea Arcoíris.

"La diferencias internas y los problemas de organización no pueden provocar que un trabajo bien hecho se tire a la basura.

Para la Marea, "el Partido Popular ha jugado con los tiempos parlamentarios para bloquear una ley consensuada y muy trabajada. Se posiciona así con el discurso de odio y tránsfobo, vulnerabilizando a los colectivos más desprotegidos".

El Parlamento de La Rioja y el Gobierno de La Rioja, como instituciones, "quedan en muy mal lugar cuando se airean las incompetencias, la lentitud y el juego sucio. El descrédito de las instituciones es consecuencia de actitudes como éstas, en las que el trabajo de toda una legislatura se tira a la basura por 10 días, y encima queriendo", lamentan.

Del mismo modo, ha quedado fuera la ley del menor, junto con la ley integral trans. Estas dos leyes "pensaban ser pilares que iban a preservar y garantizar los derechos de los menores en situación de vulnerabilidad o de especial atención".

Con todo ello, finalizan, "los derechos de las personas trans deben ser garantizados por las instituciones mediante leyes que regulen, protejan, atiendan y defiendan a las personas trans, sus intereses, sus deseos y, sobre todo, su vida".