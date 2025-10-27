Marqués de la Ensenada mejora su seguridad vial con un nuevo paso para peatones junto al CEIP Bretón de los Herreros

El Ayuntamiento de Lgoroño mejora la seguridad vial en la calle Marqués de la Ensenada con un nuevo paso para peatones a la altura del colegio Bretón de Los Herreros - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha este lunes una nueva actuación para mejorar la seguridad vial en el entorno del colegio Bretón de Los Herreros, con la creación de un nuevo paso de peatones que permitirá un acceso a pie más fiable a los usuarios del mismo.

El Consistorio habilitará un paso de cebra podotáctil en una zona transitada por la que se cruzaba habitualmente y en la que se va a dar, a partir de ahora, prioridad al peatón.

El concejal de Movilidad, Ángel Andrés, acompañado por el presidente de la Asociación de Vecinos de Lobete, Juan Castellanos, y el director del colegio Bretón de Los Herreros, Iván Gómez, ha presentado esta mañana la nueva medida de mejora de la seguridad vial que pone en marcha el Ayuntamiento de Logroño en el entorno del centro educativo Bretón de Los Herreros.

La actuación consiste en la instalación de un nuevo paso para peatones en la calle Marqués de la Ensenada por la que se accede a las instalaciones del centro.

Se trata de "una zona transitada por la que se cruzaba habitualmente y en la que se va a dar, a partir de ahora, prioridad al peatón", ha informado Andrés. Este paso será podotáctil y cumplirá las ordenanzas de accesibilidad, al tiempo que se ampliará la acera para facilitar el aparcamiento.

El concejal ha enmarcado el nuevo paso de cebra del barrio de Lobete "en las actuaciones de mejora de la seguridad vial y de potenciación de los espacios seguros ganados para el peatón que estamos llevando a cabo en muchas zonas de la ciudad".

Además, ha explicado, "de manera específica en este caso, respondemos también a una solicitud muy reiterada a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos, del presupuesto participativo y las Juntas de Distrito".

Por su parte, Juan Castellanos ha reiterado que "esta actuación ha sido demandada durante años por la participación ciudadana y su implantación supone una mejora" e Iván Gómez ha agradecido "la colocación del nuevo paso en nombre de la comunidad educativa para favorecer la seguridad en torno al centro escolar".

En ese sentido, el concejal de Movilidad se ha referido a próximas actuaciones previstas desde el área de Movilidad Urbana y Proyectos en la misma línea de seguir avanzando en la mejora de la seguridad vial en la ciudad.

Entre esas actuaciones, Ángel Andrés se ha referido a la próxima instalación de otros cuatro pasos para peatones elevados: uno en Avenida de la Paz, a la altura del acceso a la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR), en el Paseo del Prior, en Pradoviejo, junto a la parada de autobuses, y en Duques de Nájera a la altura del colegio Jesuitas, que se pintó recientemente y en el que se ha comprobado su buen funcionamiento.

En todos estos casos, el objetivo es dar prioridad al peatón permitiendo un cruce seguro, dado que los pasos elevados conllevan la pacificación del tráfico en la zona.