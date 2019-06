Martín aboga por una sociedad más inclusiva en la que las personas con enfermedad mental tengan las mismas oportunidades

Publicado 27/06/2019 20:05:55 CET

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, María Martín, ha apostado por seguir trabajando para "construir una sociedad más justa e inclusiva en las que las personas afectadas con problemas de salud mental y sus familias tengan las mismas oportunidades, donde se sientan como iguales y puedan disfrutar de una vida plena y del más alto nivel de bienestar posible".

"Todavía tenemos muchos retos que alcanzar y muchas barreras que saltar. Una de ellas, la gerontopsiquiatría, que será una realidad en La Rioja dentro de muy poco", ha afirmado la consejera de Salud.

Martín ha realizado estas declaraciones en la apertura del curso de verano '¿Se pueden prevenir los problemas de salud mental?' en la que ha agradecido a la Universidad de La Rioja su iniciativa de "abrir las puertas de sus aulas a la salud mental y darle espacio y voz a los pacientes con alguna patología mental y sus familias".

En su intervención, la titular de Salud ha afirmado que la atención a los pacientes con problemas mentales y a sus familias ha dado "un paso de gigante en La Rioja gracias al III Plan de Salud mental de La Rioja". Un plan que aboga por "integrar de una manera completa en la sociedad a las personas que sufren una enfermedad mental, por prestarles la atención que merecen, por no esconderles y estigmatizarles", ha subrayado.

En este acto Martín ha estado acompañada por el subdirector del Área de Salud y coordinador del Tercer Plan de Salud Mental de La Rioja, Carlos Piserra, el subdirector de Ordenación Académica, Innovación y Atención a la Diversidad, Antonio Mendaza, el vicerrector de Profesorado de la Universidad de La Rioja, Juan Antonio Martínez, y el director del curso, Eduardo Fonseca.

III PLAN DE SALUD MENTAL

En el marco de este plan, María Martín ha recordado alguno de los avances realizados estos cuatro años entre los que destacan el Hospital de Día de Salud Mental, que ha permitido que 108 personas en 8.156 estancias reciban una atención integral manteniendo su vínculo social y familiar, o la nueva Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil que ha prestado 1.695 sesiones a 95 menores.

Además, la consejera se ha referido también a la creación de la figura de la Coordinadora de Salud Mental Infanto-Juvenil, o a la puesta en marcha de la Terapia Asertiva Comunitaria, que permite la atención en el propio entorno de 30 personas diagnosticados de Trastorno Mental Grave a través de un equipo multidisciplinar, integrado por psiquiatra, enfermero/a y auxiliar.

"Ya son una realidad", ha señalado Martín, "el I Plan de la Conducta Suicida de La Rioja, y el Protocolo de intervención y coordinación del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) de la Rioja y hemos creado el mapa de recursos de la Salud Mental riojana". Como otros hitos relacionados con este ámbito ha señalado el I Estudio sobre bienestar emocional en los adolescentes riojanos, el refuerzo de la Salud Mental Comunitaria con la puesta en marcha de una coordinadora o el reconocimiento a los Psicólogos Clínicos como Facultativos Especialistas de Área en el Servicio Riojano de Salud. Además, ha remarcado que se han reducido el número de ingresos en el servicio de Psiquiatría un 11%, de 650 en 2017 a 579 en 2018.

Después de hacer este balance, María Martín ha expresado que "el éxito del III Plan debe servirnos de aliciente para seguir peleando para que todas personas que sufren este tipo de dolencias no tengan ningún hándicap añadido. Para que mantengan su identidad propia y para que no se les estandarice. Tenemos la obligación como sociedad de hacerles ver que no están solos".

Actualmente trabajan en el III Plan de Salud Mental un total de 192 profesionales, 20 más que en 2015. Destaca la incorporación de 4 psiquiatras y 4 psicólogos y la apuesta por la coordinación entre profesionales y niveles asistenciales; entre Consejerías y entre administración y asociaciones.