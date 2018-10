Martínez Reinares aboga por recuperar a los votantes del PSOE y contar en su proyecto con gente de fuera del partido

Publicado 10/10/2018 19:44:13 CET

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El economista José Manuel Martínez Reinares ha abogado por recuperar "a la gente que un día nos votó y ahora están un poco enfadados, o aquellos que nos ven distantes", por ello hay que "acercarse a ellos, que conozcan a los candidatos y que se implique". Además, ha señalado que en su proyecto quiere contar con gente "no afiliada al partido" que "tenga oportunidad de poder ser incluso concejal".

Martínez Reinares ha realizado estas manifestaciones tras presentar su candidatura a las primarias del PSOE para ser candidato a la Alcaldía de Logroño. Ha recordado que no es la primera vez que concurre a una elección interna del PSOE - ya lo hizo en 2012 para intentar acceder a la secretaria general de la formación-, pero en esta ocasión había decidido presentarse una vez que se acordó "reducir el número de avales" para participar y sobre todo que "sean abiertas".

"Es una buena oportunidad - ha añadido- teniendo en cuenta que al estar en la oposición, estamos un poco más desligados del público en general, este proceso nos puede venir muy bien para que la gente se implique, y conozca sus candidatos".

El precandidato, que lleva afiliado al PSOE desde hace diez años, ha apuntado que cuenta en el partido con "una trayectoria detrás", así como que pertenece a la corriente Izquierda Socialista, si bien ha querido dejar claro que no es el candidato de esta línea, sino que se presenta de manera particular. En este punto, ha dicho que se siente "apoyado" por lo que "no habría, en principio, demasiado problema para continuar con la candidatura".

Preguntado por su visión de Logroño, Martínez Reinares ha dicho que "es una pena lo que está pasando con la ciudad", en la que los jóvenes "tiene que irse" por la "falta de oportunidades reales, y en el que "cae el sector económico, con desaparición de empresas en polígonos industriales y también el comercio de ciudad".

"Cualquiera que haya nacido aquí ve como Logroño cada vez está siendo menos, pero creo que todavía estamos a tiempo de revertir eso", ha reseñado. De hecho, ha concluido que "vamos a tratar de que el ciudadano medio vuelva a recuperar Logroño y se vea identificado con un proyecto, además de que no sienta la lejanía de los políticos".