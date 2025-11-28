Más de 350 trabajos han concurrido a la 41 edición de la Muestra de Arte Joven de La Rioja

Ganadores de la Muestra de Arte Joven con las autoridades - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 350 trabajos han concurrido a la cuadragésima primera edición de la Muestra de Arte Joven de La Rioja, cuyos galardones se han dado a conocer esta mañana en una gala que se ha desarrollado en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR).

A la misma han acudido el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, el director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, y la directora de la ESDIR, Mónica Yoldi.

Antes, Pérez Pastor ha afirmado a los medios de comunicación que la muestra "es una forma de invitar a la práctica del arte contemporáneo entre los jóvenes y que va a fomentar la preparación de proyectos y también premiar los mismos, es decir, reconocer el talento e impulsarlo a la vez".

"Vamos a tener unos grandes proyectos como han venido siendo siempre, pero sobre todo en los últimos años, grandes proyectos que hablan no solo de arte en sí mismo, sino de diálogo con el territorio, de sostenibilidad, de diversos valores y sobre todo de preguntas y respuestas, que yo creo que es el valor fundamental del arte", ha añadido, para concluir que "es una forma de dialogar con la propia vida y de buscar soluciones al menos de trabajo"

Por su parte, Yoldi ha confesado que "como jurado debo decir que la labor ha sido muy complicada; tengo unos compañeros de jurado estupendos y que me merecen todo el respeto y que son además grandes profesionales del arte contemporáneo; pero es verdad que esta vez nos ha costado igual más que en otras ocasiones porque había mucho nivel". "Había muchas obras que podían haber resultado ganadoras", ha reseñado.

La directora de la ESDIR, miembro del jurado junto a Silvia Lidner, de Museo Würth, Jesús Rocandio, director de la Casa de la Imagen, o los artistas Carlos Rosales y Julio Hontana, ha señalado que "el arte joven sorprende, sorprende para bien y siempre te invita a pensar y a reflexionar, que eso es lo que nos interesa".

En la modalidad de obras, el jurado ha concedido el primer premio, con una dotación de 4.000 euros, a Virginia Pérez; el segundo, dotado con 2.500 euros, a Marina González; y el tercero, con 1.500 euros, a Carlos Cañadas, en reconocimiento a la calidad y solidez de sus propuestas.

Por su parte, los Proyectos de Profesionalización seleccionados han sido los presentados por Saúl García Valdemoros con 'Machine Tendency', Marta Munilla Duque con 'El camino más largo de un punto a otro', y Martina Pérez Fernández con '¿Premio por subir una montaña?'. Cada uno de ellos recibirá 4.000 euros, además de tutorización por parte de un miembro del jurado y la posibilidad de desarrollar su trabajo en el espacio Caja Rioja con el fin de fortalecer su proceso creativo.