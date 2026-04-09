Más de 8.000 personas visitan el Centro de la Cultura del Rioja durante la Semana Santa

Gran maqueta ferroviaria de 75 metros de recorrido - EUROPA PRESS

LOGROÑO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja inicia abril con cerca de 8.000 visitantes que han acudido a visitar la Gran Maqueta de Ferrocarril durante Semana Santa. La gran afluencia de visitantes da paso ahora a un mes de abril con una programación en la que el vino se integra en otros formatos culturales.

Las ya consolidadas catas 'A Qué Sabe Rioja' regresan en una nueva edición esta primavera, esta vez con Marina Grijalba, educadora oficial en Rioja.

El sábado 11 de abril se celebrará la única sesión de este mes de 'A Qué Sabe Rioja', centrada en vinos ecológicos. La cata tendrá lugar a las 19,00 horas en el calado del siglo XVI y se realiza en colaboración con la Asociación de Sumilleres. La sesión incluye la degustación de cuatro vinos y mantiene un formato accesible, sin necesidad de conocimientos previos, por un precio de 12 euros.

'A Qué Sabe Rioja' también regresará con nuevas sesiones los sábados 2 y 30 de mayo a las 19,00 horas, en esta ocasión dedicadas a vinos reservas. Ese mismo día, el CCR acoge la II Gala de la Moda Riojana, bajo el título 'Moda, vino y Azcona'.

La gala consolida la apuesta de Logroño por la moda como expresión cultural, sumándose en esta segunda edición a la conmemoración del Año Azcona. Participan los diseñadores riojanos Rene Esteya, Esther Aramendía, José Manuel Peña y Bruno Langarica en una cita que ha agotado sus entradas en pocas horas.

El sábado 18 de abril, a las 12,00 horas, la exposición 'Creciendo entre grietas' de Sofía Moreno incorpora la actividad 'La grieta como proceso creativo', una conversación entre la propia artista y la escritora Virginia Ruiz en la sala Mar de Palabras.

La sesión incluye la grabación de una audioguía en directo. Ruiz, autora del libro Lo que crece en las grietas, dialoga con Moreno sobre una línea de trabajo común, en torno a aquellas grietas y espacios degradados como lugares donde la regeneración todavía es posible.

El mismo sábado 18 a las 12,30 horas se celebrará también el taller 'Wine&Neon' (entradas agotadas), una propuesta que regresa en colaboración con Bodegas Campo Viejo y que combina pintura y vino en un entorno a oscuras, iluminado con luz ultravioleta. Tras completar aforo en todas sus sesiones, la actividad tiene ya nuevas fechas disponibles el 16 de mayo y el 20 de junio, a un precio de 15 euros.

El 25 de abril a las 19,00 horas, el CCR presenta 'site-specific PERPETUA: performance inmersiva de danza contemporánea', creada por Alba De Miguel y Miguel González. La pieza, con diseño sonoro de Aire__ y vestuario de Manuela Puch, recorre distintos espacios del centro e invita al público a desplazarse con la acción.

Parte de una pregunta concreta - ¿hasta qué punto se corrige la imagen para ser aceptado?- y se centra en la construcción de esa imagen y en la presión por sostenerla. La actividad incluye también vino y diálogo con los asistentes. La actividad tiene un precio de 8 euros e incluye un diálogo posterior y una copa de vino.

EXPOSICIONES DEL CCR

La oferta cultural del CCR durante el mes de abril también incluye tres exposiciones. En la primera planta, 'El vino como pretexto en el cubismo' recoge una selección de obras cubistas procedentes de la Colección Vivanco que abordan el vino como eje temático del movimiento vanguardista, con firmas de sus mayores exponentes como Picasso, George Braque y Juan Gris, entre otros autores coetáneos, así como una serie de collages en torno al vino realizada por el célebre artista Manolo Valdés con el cubismo como pretexto.

Durante estas semanas, la sala Mar de Palabras acoge 'Creciendo entre grietas', la recién inaugurada exposición de la artista riojana Sofía Moreno en la que explora visualmente la grieta y la reparación desde una perspectiva ecofeminista, mediante óleos, fotografía analógica y bordados.

La muestra podrá visitarse hasta el 10 de mayo e incluirá como cierre de la exposición un paseo botánico desde el CCR hasta la ribera del Ebro el 9 de mayo a las 11,00 horas, guiado por la botánica y divulgadora María Barco. La actividad es gratuita con reserva previa en la web.

Por último, la exposición permanente 'La Familia del Vino' ofrece un relato inédito que explica por qué el Rioja es lo que es. Esta muestra de archivos fotográficos en bodegas centenarias de Rioja rinde homenaje a los agricultores y bodegueros del Rioja a través de un legado visual único a nivel mundial.

ENTRADAS

Las entradas para las actividades del CCR están disponibles en centrodelaculturadelrioja.sacatuentrada.es. El precio de las propuestas oscila entre 0 y 15 euros, con aforo limitado, por lo que se recomienda consultar disponibilidad con antelación. La entrada a las exposiciones tiene un precio de 3 euros.