Los mayores de 60 años y enfermos crónicos se incorporan desde hoy a la campaña de vacunación frente a gripe y COVID

LOGROÑO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, 14 de octubre, comienza la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID en los centros de salud y consultorios para la población mayor de 60 años y otra población de riesgo, como personas con enfermedades crónicas. El Gobierno de La Rioja despliega así para esta campaña toda la red de centros sanitarios de Atención Primaria para que sea gestionada a través de los propios equipos de enfermería.

La vacunación antigripal tiene como objetivo reducir la mortalidad y morbilidad asociada a la gripe y el impacto de la enfermedad en la Comunidad. En la población diana que hoy comienza a recibir su dosis correspondiente se incluye a las personas que tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones (mayores de 60 años, aquellas con un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe independientemente de su edad, y embarazadas, entre otros), así como a las que pueden transmitir la enfermedad a colectivos vulnerables.

La Rioja comenzó el día 1 de octubre, adelantándose a otras temporadas, la vacunación en personas institucionalizadas y, de forma progresiva, cada semana ha ido incorporando a diferentes colectivos: población de 6 a 59 meses, personas de 85 años en adelante, y profesionales sanitarios y sociosanitarios.

La población diana a la que se dirige esta campaña son personas mayores de 60 años; personas institucionalizadas; personas mayores de 12 con patologías; embarazadas; convivientes de personas vulnerables; personal de centros sanitarios y sociosanitarios; así como personal de servicios públicos esenciales. A su vez, se priorizará la vacunación frente a la COVID-19 en menores entre 6 meses y 12 años que pertenezcan a grupos de riesgo.

La campaña se prolongará mientras permanezca la circulación del virus. Se puede solicitar cita a través del teléfono de Salud Responde 941298333, o contactando con el centro de salud o consultorio.

PROTEGER A LOS MÁS VULNERABLES

El objetivo de la campaña de vacunación año es proteger a las personas más vulnerables a la gripe, para disminuir lo máximo posible la incidencia en estos grupos diana y contribuir a reducir el impacto sobre la presión asistencial. En este sentido, se busca alcanzar o superar coberturas de vacunación del 75% en mayores, preferentemente a partir de 60 años, y en el personal sanitario y sociosanitario, así como superar el 60% en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo.

La totalidad de las acciones vinculadas con la campaña de vacunación están disponibles bajo el lema 'Una pequeña dosis para una gran vida: ¡Vacúnate'! tanto en la web del Gobierno de La Rioja, de Rioja Salud, en los centros de salud, centros sociosanitarios y centros escolares. Con esta acción de comunicación coordinada se pretende prevenir las infecciones respiratorias, promover la salud y favorecer la calidad de vida de todos los riojanos.

MEDIDA "MÁS EFECTIVA"

Salud recuerda que vacunarse es la medida más efectiva para protegernos y proteger a los más vulnerables y la única manera de reducir las consecuencias de la gripe y COVID-19 como son la morbimortalidad o su impacto sobre la capacidad de atención sanitaria y sociosanitaria.

1.- ¿Cómo se contagia la gripe?. El virus de la gripe es muy contagioso ya que se transmite muy fácilmente de una persona a otra a través de las gotitas de saliva o secreciones que expulsamos al hablar, toser o estornudar. Si estas gotitas y los gérmenes que contienen quedan en las manos, pueden propagarse a cualquier superficie que se toque.

Los objetos de la vida diaria, como los pomos de las puertas, ratones y teclados de ordenador, teléfonos, mandos a distancia, interruptores, timbres, barandillas, juguetes y otros objetos de uso frecuente son superficies habituales en las que puede quedar depositado el virus de la gripe.

Si otras personas tocan nuestras manos o estas superficies y a continuación se tocan la cara (ojos, boca y nariz) pueden contagiarse de la gripe.

2.- ¿Cuál es el periodo de transmisión?. Se considera periodo de transmisión al comprendido entre las 24 horas antes del inicio de síntomas del caso hasta 24 horas después de finalizados los síntomas.

3.- ¿Cómo se previene?

3.1.- Lavado de manos y uso de mascarillas. El lavado de manos es la medida de higiene, junto al uso de la mascarilla, más importante para reducir la transmisión indirecta del virus de la gripe.

Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. Si no se dispone de agua y jabón se pueden usar toallitas húmedas en alcohol o soluciones hidroalcohólicas para manos, siempre y cuando las manos no estén visiblemente sucias.

3.1.1.- Cuándo lavarse las manos: Después de toser. Después de estornudar. Tras sonarse, tocarse la nariz o la boca. Antes y después de cada comida. Tras ir al aseo. Tras jugar o tocar juguetes comunes. Cuando estén visiblemente sucias.

3.1.2.-Cómo lavarse las manos: Mojar las manos con agua. Aplicar jabón y frotar durante al menos 15 segundos, especialmente entre los dedos. Aclarar con agua. Secar las manos con toallitas desechables o sistemas de aire. Cerrar el grifo con la propia toallita, evitando tocarlo directamente con la piel. El proceso de lavado de manos durará entre 40 y 60 segundos. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al estornudar o toser y desecharlo inmediatamente después. Si no se dispone de pañuelo se toserá sobre el pliegue del codo. No compartir material personal u otros objetos que hayan podido estar en contacto con saliva o secreciones. No llevarse las manos a los ojos, boca o nariz.

3.2.- Medidas ambientales. Ventilar varias veces al día el centro (espacios comunes, despachos, salas de reuniones) abriendo las ventanas. Aprovechando, si es posible, los momentos en que los diferentes espacios queden vacíos. Limpie frecuentemente las instalaciones con los desinfectantes habituales (suelos, baños...) y muy especialmente aquellos objetos que con más frecuencia se tocan con las manos (pomos de puertas, interruptores de la luz, teléfonos, timbres, ordenadores, grifos, etc.).

Se evitará la limpieza en seco con el fin de no remover polvo, realizándose mediante el arrastre húmedo. Se evitará el uso de aspiradoras. Se utilizarán mopas de un solo uso. No sacudir.