Mayores logroñeses lamentan el enfrentamiento intergeneracional al que les someten y afirman: Las pensiones son viables

LOGROÑO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Logroñesa para la Defensa de las Pensiones Públicas ha lamentado la "ofensiva de ciertos partidos políticos o de los sectores económicos" que intentan conseguir "un clima propicio de enfrentamiento intergeneracional, entre jóvenes y mayores, para justificar la rebaja de las pensiones y potenciar los planes privados".

Aún así, y como reconocen, "el problema de los jóvenes no son las pensiones de los mayores sino que son los bajos salarios que perciben".

Como han querido dejar claro en una rueda de prensa tanto el portavoz de la Plataforma, Pedro Gómez, como el secretario, Pablo Benito, "las pensiones públicas son viables y sostenibles" siempre y cuando "la economía siga creciendo, haya fuerza laboral y los sueldos aumenten. Los mayores no tenemos la culpa pero cala el mensaje equivocado".

Además, la Plataforma Logroñesa ha mostrado sus principales reivindicaciones y protestas ante la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores que se celebrará próximo miércoles 1 de octubre.

También han indicado que acudirán a la manifestación prevista en Madrid para el próximo 25 de octubre, a las 12,00 horas, en defensa de las pensiones y, además de otros actos, continuarán cada lunes, a las 11,00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Logroño, para reivindicar sus posturas. Aún así, y como han indicado, "posiblemente tengamos que hacer mucho más".

Como han destacado en una rueda de prensa "hay cierto sistema que nos quiere enfrentar con los chicos jóvenes sobre todo con sus sueldos y la cuantía de las pensiones y pensamos que no es justo" ante ello destacan un lema: 'Pensionistas y jóvenes caminamos juntos'.

