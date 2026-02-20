Los médicos finalizan su semana de huelga preguntado a la ministra cómo puede cerrar un estatuto sin ellos

Concentración de médicos frente al Hospital San Pedro - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Colegio de Médicos, Inmaculada Martínez, se ha preguntado hoy, en la jornada final tras la semana de huelga, "cómo es posible" que la ministra, Mónica García, esté cerrando un Estatuto del Sistema de Salud "sin la representación de la profesión médica".

Los médicos riojanos han cerrado, en la mañana de hoy, la huelga que se desarrolla en toda España, y por la que exigen negociar un estatuto propio justo (y con contar con un capítulo dentro del Estatuto del Sistema de Salud), con una concentración silenciosa frente al Hospital San Pedro.

Tras la misma, Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación, ha clamado: "No podemos permitir que se estén negociando condiciones laborales que van a ser el futuro de nuestra profesión sin nosotros".

Ha señalado cómo "la ministra ha puesto a todos los médicos de España unidos, que habitualmente no es fácil". "El sindicato médico, los decanos de las universidades, sociedades científicas, colegios profesionales, estudiantes, todos unidos. Y nos quiere desunir de las demás profesiones sanitarias pero no lo va a conseguir", ha espetado.

Ha advertido de que "si no tenemos los médicos que necesitamos bien tratados, dignamente, se nos irán al servicio privado o a Europa, y queremos que el sistema público sea sostenible".

Ha pedido "disculpas, que no perdón" a los ciudadanos por el "efecto" de la huelga. "Pero que sepan que estamos haciendo todo lo posible para que toda la patología urgente salga y estén atendidos", ha añadido.

En la concentración, los médicos han portado pancartas con lemas como 'Descanso médico, seguridad para el paciente'; o 'Sin descanso y respeto el bisturí se vuelve un reto'; y 'No al estatuto marco, estatuto propio' así como mascarillas con una X.

"No porque no tengamos nada que decir, sino porque llevamos demasiado tiempo sin ser escuchados", ha clamado la vicepresidenta del Sindicato Médico de La Rioja y médico de emergencias, Miren Romero.

Así, ha señalado, el estatuto marco sanitario, tal como se plantea desde el Ministerio de Sanidad, no sólo regula sus condiciones laborales, afecta directamente a su vocación y estabilidad, así como a la calidad asistencial que pueden ofrecer a los pacientes.

"Queremos trabajar con dignidad, con condiciones justas y con reconocimiento real a nuestra responsabilidad. No pedimos privilegios, pedimos respeto, diálogo y un marco laboral que cuide a quien nos cuida", ha dicho.

Ha añadido: "Hoy alzamos la voz por nosotros, pero también por nuestros pacientes y por el futuro de la sanidad. Os proponemos escuchar nuestras experiencias, nuestras emociones, porque sin médicos cuidados no hay sanidad que puedan sostenerse".

Para ello, ha mostrado frases que se han repetido estos días, como "Pido trabajar lo mismo que el resto del personal sanitario; No quiero poner en riesgo a mis pacientes por estar agotado; Nuestra voz consuela a muchos pero no se escucha la nuestra; El juramento hipocrático habla de no hacer daño, trabajar exhaustos también lo es".

SOBRECARGA EN LAS CONSULTAS

Ha reconocido que es "difícil" saber el seguimiento de la huelga por los servicios mínimos "tan altos" que, ha dicho, se han impuesto, sin embargo, las consultas retrasadas dan una idea, ha indicado, de la "sobrecarga laboral" que hay en las mismas.

"En toda España los mínimos están siendo muy altos, con lo cual, si solamente un veinte por ciento puede hacer huelga, que nos digan que el trece o el quince por ciento está de huelga, es una cifra alta, estamos hablando de un setenta por ciento", ha señalado.

Tras esta semana seguirán paros intermitentes. "La esperanza nunca se pierde, ojalá que atiendan a nuestras llamadas y, si es así, lo dejaremos, pero momento están convocadas hasta junio; no vamos a parar".