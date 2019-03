Los médicos de Primaria recuerdan que no pretenden "cobrar más, sino que se contrate más personal"

Publicado 22/03/2019 9:51:03 CET

LOGROÑO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de Médicos de Atención Primaria de La Rioja ha recordado, a través de un comunicado que "no pretendemos cobrar más, sino que se contrate más personal".

Con este texto, han querido salir al paso de las palabras del director del Área de Salud del Gobierno, José Miguel Acítores, sobre las negociaciones con el colectivo.

Han señalado que los médicos y médicas de Atención Primaria de La Rioja "llevamos años realizando el trabajo de los compañeros que tienen derecho a sus respectivos permisos, vacaciones, bajas - lo llamamos acumulaciones-". "Lo hemos hecho de forma totalmente gratuita, ahorrando a la administración más de 2 millones de euros anuales, por no contratar sustitutos, más de 14 millones de euros en 7 años y aún no han explicado donde ha ido destinado todo ese dinero", han indicado.

Tras comprobar que "esta situación empeora año tras año, que la administración se ha despreocupado completamente de la Atención Primaria, que nuestra carga de trabajo es cada vez mayor, y que además esto nos lleva a dar una peor calidad asistencial a nuestros pacientes; hemos decidido unirnos y pedir soluciones".

Dentro de las 7 peticiones que "le hemos hecho a la administración". "Solo hay una parte de una de ellas que habla de remuneraciones, y lo hacemos con una única intención. No pretendemos cobrar más. Queremos que contraten a más médicos para que nuestros pacientes reciban una mejor atención sanitaria", han indicado. Pero la administración prefiere "no contratar porque ahorra cada año más de 2 millones de euros. No queremos ser cómplices de esta artimaña, preferimos estar por la tarde con nuestras familias, pero si hay que trabajar fuera de nuestra jornada, que no sea para que la administración haga negocio. Queremos que se contrate a más médicos".

Entendemos que la única forma de solucionar "las acumulaciones es contratar personal para que sustituyan las ausencias". Desde "la administración se nos ha reiterado por activa y por pasiva que no es posible por la falta de profesionales". Sabemos que "esto no es cierto, no faltan médicos. Los profesionales se han ido a otros lugares donde la calidad del trabajo es mejor que aquí".

Por esto "nos hemos plantado en la única solución que vemos plausible para que se consiga contratar más gente. No queremos hacer el trabajo de los compañeros que faltan. Hemos planteado a la administración que si lo tenemos que hacer se nos tendrá que remunerar de forma mejor que si contratan a personal diferente para hacerlo. Con esto queremos forzar a la administración a que contrate más personal".