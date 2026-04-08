Medio Ambiente destina 130.000 euros a ayudas para eliminar barreras en los ríos riojanos y mejorar la fauna

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LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica la Resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas para la permeabilización de obstáculos para la fauna piscícola en afluentes del Ebro en La Rioja, con la que se busca mejorar la conectividad fluvial y la calidad ecológica de los ríos afluentes del Ebro.

El presupuesto de esta línea ayudas, impulsada por la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, asciende a 130.000 euros y se dirigen a titulares de concesiones de aprovechamientos de agua, como comunidades de regantes, empresas o entidades sin ánimo de lucro, que acometan actuaciones para adaptar sus infraestructuras que impidan el tránsito de peces.

La convocatoria contempla actuaciones tanto de demolición de infraestructuras en desuso como de adecuación de aquellas en funcionamiento, mediante la instalación o mejora de pasos para peces, como escalas, rampas o ríos artificiales diseñados para garantizar la continuidad del ecosistema fluvial.

El procedimiento se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y permitirá financiar tanto la redacción de los proyectos técnicos como la ejecución de las obras, con una ayuda máxima de 65.000 euros por solicitud. Entre los criterios de valoración, tendrá un peso determinante la longitud de río que se consiga reconectar con las actuaciones propuestas.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 7 de mayo, conforme a lo establecido en la resolución publicada en el BOR.

El pasado año 2025 resultaron beneficiarios de esta convocatoria tres solicitantes para la realización de actuaciones en azudes que suman ayudas por un importe cercano a los 90.000 euros.

MEJORA DE LA CONECTIVIDAD FLUVIAL

La eliminación de barreras en los ríos constituye una de las principales líneas de actuación en la gestión de los ecosistemas fluviales, ya que permite recuperar la conectividad longitudinal de los cauces, facilitando el desplazamiento de las especies piscícolas, su reproducción y el acceso a zonas de alimentación.

Estas actuaciones contribuyen, además, a mejorar el estado ecológico de las masas de agua y a cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa ambiental, compatibilizando el uso de las infraestructuras hidráulicas con la conservación de la biodiversidad.

Con esta convocatoria, el Gobierno de La Rioja refuerza su compromiso con la protección del medio natural y la sostenibilidad de los ecosistemas fluviales, impulsando medidas que favorecen la biodiversidad y la resiliencia de los ríos frente a los retos ambientales actuales.