Mejora la comunicación con El Cortijo con dos nuevas frecuencias de autobús urbano y precio pactado de taxis

El Ayuntamiento de Logroño mejora la comunicación de El Cortijo con la ampliación del servicio de la línea 6 de autobús urbano, Centro-El Cortijo, a través de dos nuevas frecuencias, y en precios con los taxis logroñeses, con un precio pactado único de 16 euros en días laborables y de 19 en festivos. Medidas que entrarán en vigor a partir del próximo lunes, 5 de agosto.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado de la representante de la Asociación de Vecinos de El Cortijo, Gema Escorza, ha anunciado esta mañana en El Cortijo la entrada en vigor el próximo lunes de mejoras en la comunicación de transporte urbano con el mencionado barrio.

Conrado Escobar ha dado cuenta de la doble mejora en la parada de autobús urbano de El Cortijo y ha destacado "una satisfacción también doble: por un lado, porque seguimos avanzando en nuestro objetivo de acercar los barrios y el centro de la ciudad, y en segundo lugar porque dejamos patente que cumplimos nuestros compromisos con los logroñeses y las mejoras que hoy presentamos son parte de los que asumimos con los vecinos de El Cortijo y aquí estamos con las tareas hechas".

En el caso del servicio de autobús urbano, la mejora, que entrará en servicio el lunes, consistirá en la ampliación de dos frecuencias diarias en la línea 6 Centro-El Cortijo, una por sentido, respecto a las actualmente vigentes, y de lunes a domingo, si bien la frecuencia que se añade se sitúa en franjas horarias diferentes entre semana y los domingos y festivos.

NUEVOS HORARIOS

Así, de lunes a sábados se mantienen sin cambios las seis frecuencias en cada sentido por las mañanas: en el sentido Centro-El Cortijo, con salidas a las 7,40, 8,40, 10,30, 12,30, 13,30 y 14,30 horas. En el sentido inverso El Cortijo-Logroño, con salidas a las 8,10, 9,10. 11,00, 13,00, 14,00 y 15,00 horas.

La nueva frecuencia en cada sentido de lunes a sábados se implementa por las tardes y cambiará por completo los horarios que pasan de dos a tres servicios con referencias nuevas en todos los casos. En el sentido Centro-El Cortijo, los autobuses tendrán salida a las 17,00, 19,00 y 21,00 horas, y en el sentido inverso El Cortijo-Centro, las nuevas horas de salida serán las 17,30, 19,30 y 21,30 horas, respectivamente.

La franja horaria que se refuerza con un nuevo servicio en cada sentido en domingos y festivos, por su parte, es la del final de la mañana. Así, en el sentido Centro-El Cortijo, a las salidas existentes hasta ahora a las 11,00, 15,00, 17,00 y 20,00 horas, se les unira un nuevo servicio que saldrá a las 13,00 horas.

En el sentido inverso, El Cortijo-Centro, a los horarios vigentes de las 11,30, 15,30, 17,30 y 20,30 horas, se les unirá a partir del lunes una nueva frecuencia con salida desde el barrio a las 13,30 horas.

PRECIOS PACTADOS PARA EL TAXI

Las mejoras que se van a implementar en materia de transporte urbano también van a llegar al servicio de taxis debido a un acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Logroño con la Asociación de Taxistas de la ciudad, que trata de solucionar uno de los aspectos más demandados por los vecinos del barrio.

Consistorio y taxistas han acordado el establecimiento de un precio pactado para los servicios que se demanden entre la ciudad y el barrio. Ese precio será de 16 euros si el servicio se solicita entre semana y de 19 euros si se contrata en domingos y festivos.

El alcalde ha agradecido "a todos los actores que han intervenido para conseguir que estas demandas hayan podido ser llevadas a buen puerto, vecinos del barrio, concesionaria del servicio de autobús urbano y asociación de taxistas, porque con la colaboración conjunta con el Ayuntamiento logramos mejorar los servicios, en este caso para los vecinos de El Cortijo".

"NECESITAMOS MÁS FRECUENCIA DE AUTOBUSES"

Por su parte, Gema Escorza ha señalado que "es cierto todo lo que ha dicho el alcalde, que el Cortijo tiene muchas más necesidades, pero estamos satisfechos de que empiecen a cubrirse algunas de ellas. En cuanto a transporte, no es todo a lo que aspiramos, pero sí que es una mejora que nos satisface muchísimo".

Sin embargo, Escorza también ha destacado que sería necesaria más frecuencia de autobuses: "Estamos de esta manera logrando una frecuencia de dos horas más por la tarde, que no es mucho, pero para nosotros está bien. Sí que es cierto que, el último autobús nos parece demasiado temprano y el primero nos parece demasiado tarde".

"Ahora mismo el transporte público no nos permite ir a trabajar, no permite ir a estudiar a los chavales que ya no están en escolaridad obligatoria, porque estos horarios que tenemos no se aproximan a nuestros horarios de entrada o de salida del trabajo. Pero bueno, por lo menos permite una cierta comunicación para ir a hacer un recado o dar una vuelta por Logroño", ha concluido.