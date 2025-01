Mikel Erentxun, Elefantes, Los Planetas, Mando Diao o Russian Red, grandes conciertos de Actual 2025

Otros 25 artistas y grupos musicales se subirán a escenarios tradicionales como 'Vermú Torero', 'Matinales con Estrella', 'Café Cantante' o actuaciones en la 'Sala Fundición', entre otros

LOGROÑO, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mikel Erentxun, conmemorando los 40 años de Duncan Dhu; Elefantes, en su 30 aniversario; Los Planetas; Dorian y Niña Polaca, que sustituyen a Mikel Izal, por baja médica; los suecos Mando Diao; o Russian Red, cantando por primera vez en español, además de los riojanos Psycho Rebel Front, ganadores de la 'Guerra de Bandas' del año pasado.

Estos serán los grandes conciertos de Actual 2025, que se celebra desde este jueves en Logroño y hasta el 6 de enero. El concierto de apertura del Festival, en Riojafórum, será el de Mikel Erentxun, músico que en 2025 hace un paréntesis en su carrera y aparca su discografía en solitario para centrarse exclusivamente en la del grupo que le lanzó al estrellato, Duncan Dhu.

Se cumplen 40 años de su debut discográfico y ha decidido celebrarlo con el tour 'DD40', donde sonarán canciones tan emblemáticas como 'Cien gaviotas', 'Jardín de Rosas', 'Rozando la eternidad', 'Entre salitre y sudor', 'El ritmo de la calle' o 'La casa azul'.

ESCENARIO UNIR

Los cabezas de cartel de Actual vuelven al Escenario UNIR, en el Palacio de los Deportes de La Rioja (Logroño), abarcando gran variedad de estilos de la mano de sus principales exponentes.

El viernes 3 de enero Los Planetas, el grupo indie de referencia a nivel nacional, nos visitará con su gira especial en la que vuelven a interpretar íntegramente su disco más celebrado, 'Súper 8'. Antes, el grupo sueco Mando Diao, hará vibrar al público con su particular mezcla de rock y música de baile y éxitos como la emblemática 'Dance With Somebody'.

Para abrir la jornada, Psycho Rebel Front, el grupo riojano de rock psicodélico, post-punk y stoner demostrarán con su enérgico directo porqué fueron los indiscutibles ganadores de la anterior edición de la Guerra de Bandas de Actual.

El sábado 4 de enero Actual 2025 abrirá la noche la madrileña Russian Red que ha reanudado este año su carrera discográfica cantando por primera vez en español tras unos años en los que ha girado por Asia, Estados Unidos y Latinoamérica.

A continuación, iba a actuar Mikel Izal, uno de los artistas más importantes de nuestro país, si bien una baja médica a última hora ha hecho que actuen Dorian y Niña Polaca.

Y como colofón, el público disfrutará de Elefantes, una de las bandas más emblemáticas y queridas de la escena musical española, actualmente inmersa en la gira internacional de celebración de su trigésimo aniversario.

25 ARTISTAS Y GRUPOS MUSICALES

La edición 2025 de 'Actual' contará también con otros 25 artistas y grupos musicales que se subirán a escenarios tradicionales como 'Vermú Torero', 'Matinales con Estrella', 'Café Cantante' o actuaciones en la 'Sala Fundición', entre otros.

'Matinales con Estrella' vuelve a ser el ciclo más madrugador de Actual, con el Wine Fandango como escenario en el centro de Logroño, a partir de las 12,30 horas con entrada gratuita hasta completar aforo. Así, los días 2 y 3 de enero se podrá disfrutar del pop folk intimista de 'Yarea' y del R'n'B de estética minimalista de 'Laaza'.

A partir de las 13,30 horas, la música continuará a lo largo de las cuatro jornadas que conformarán el ciclo Vermú Torero del que se podrá disfrutar en Bodegas Franco-Españolas. En concreto, el 2 de enero, el grupo con raíces riojanas, 'Papaya', con su sonido pop elegante, precederá a 'Calequi y las Panteras', una banda que mezcla el funk, el afropop y los ritmos latinos convirtiendo sus conciertos en auténticas fiestas.

El 3 de enero, el proyecto musical riojano 'Paipo' hará bailar a los presentes con lo que ellos mismo definen como sus "warm vibes and nice temazos" y, después, Merino demostrarán en directo por qué acaban de ser proclamados artista revelación de 2024 en el certamen nacional "Más Músicas".

Para el 4 de enero, dos artistas difíciles de clasificar: los murcianos 'Crudo Pimento', un grupo musical nada corriente que incluso hacen sus propios instrumentos y se inventan idiomas en sus canciones, y 'El Nido', en cuyo particular universo suenan jotas, ajechaos, charros, ruedas burgalesas, latas de pimentón e incluso sartenes.

Y el 5 de enero la banda riojana 'La Vil Canalla' con su neorockabilly dará paso a 'La Estrella Azul Live', grupo surgido de la película de mismo nombre que se pudo ver el año pasado en Actual y que ilustra en directo el viaje que el protagonista realiza en el film.

Por la tarde, toma el relevo del festival el conocido como Café Cantante a partir de las 17 horas. Durante tres días, el ritmo inundará el Circulo Logroñés con José Carlos Escobar, una de las promesas de la nueva generación de cantautores del sur de España (día 3); Guada, argentina afincada en España que ha recorrido medio mundo y ha colaborado con artistas como Jorge Drexler, Kevin Johansen o Ismael Serrano (día 4); y Twin Room, dúo que fusiona lo mejor del jazz-swing y el pop vintage con un toque contemporáneo (día 5).

ROCK EN FUNDICIÓN

Al caer la noche, además de los Grandes Conciertos del Escenario UNIR (Palacio de los Deportes de La Rioja), nos espera el mejor rock en la Sala Fundición con dos propuestas de trayectoria contrastada: el día 5 el grupo riojano 'Tronquer' precederá a la mítica banda de hard rock setentero, Sex Museum, que están en plena celebración de su cuarenta aniversario; y el día 6 los Gilipojazz exhibirán el último disco de este power trío madrileño de jazz-punk, cuya puesta en escena puede recordar a Les Luthiers o a Tricicle.

En esa misma sala, del 2 al 4 de enero, se celebrará la undécima edición de la Guerra de Bandas.

La medianoche del festival tendrá el sello de los DJs del Maldeamores con el ciclo Actual Dj. A partir de la 1 de la madrugada, con entrada gratuita, tres de los mejores exponentes de las cabinas de la zona norte del país pondrán el colofón en la pista de baile: las donostiarras Kurlzzz DJs (día 3), y los riojanos Lugg DJ (día 4) y Tangerine Sistas (día 5).

ACTUAL URBANO Y THE HANGAR CON APOYO DEL IRJ

De nuevo Actual Urbano pondrá en valor a las jóvenes promesas y artistas más consolidados de la música urbana tanto local como nacional con La Gota de Leche como escenario cada jornada a partir de las 19 horas. El día 2 abrirá Nate Merino, joven artista de lo más versátil, y continuará el colectivo musical La Colmena con su espectáculo de hip hop salpicado de RnB, soul o drum and bass.

El día 3, Slimm1, uno de los principales cantantes del underground logroñés, compartirá escenario con Geko X Delaolla, dos artistas que unen de forma muy genuina rap y beatmaking. Y el sábado 4 el turno será de las representantes femeninas de la escena urbana. Primero Ramen ITF acompañada de Dez Yago fusionarán hip hop y soul, después la joven cantante madrileña Entalpía, compartirá desde el escenario sus mensajes de amor, libertad y esfuerzo de superación.

'AL SAFIR'

Otra de las novedades de Actual 2025 es la nueva cita que ofrecerá en la sala The Hangar con un concierto del músico de rap Al Safir, promesa del underground nacional con más de 700.000 oyentes mensuales en la plataforma Spotify y más de 58 millones de visualizaciones en YouTube.