Moreno critica en el Parlamento que la primera reunión tras el acuerdo de residencias no será hasta el 30 de marzo

La diputada de IU, Henar Moreno - IU

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, ha criticado hoy, en el Parlamento de La Rioja, que la primera reunión tras el acuerdo para las trabajadoras de residencias, y centros de día, no será hasta el 30 de marzo.

Moreno ha puesto el acento, en la sesión plenaria, en que las trabajadoras, a pesar de haber desconvocado la huelga, aún no cuentan con un convenio nuevo; hay un preacuerdo pero todavía no se ha firmado el convenio.

En este marco, ha defendido una moción consecuencia de la interpelación que desarrolló en el pasado pleno, entendiendo que, a pesar de existir un preacuerdo, es "fundamental traer al parlamento los cuidados y cómo se sustentan sobre la precariedad de las trabajadoras".

Ha pedido al Gobierno de La Rioja que "deje de mirar hacia otro lado" y ha denunciado que "sigue poniéndose del lado de las empresas". En este sentido, le ha pedido "respaldar y reconocer a las trabajadoras".

"Cuando hay que rescatar empresas no dudan, pero cuando se trata de trabajadores no se pueden inmiscuir en las relaciones laborales", ha recriminado pidiendo el mismo respaldo que a los médicos.

El diputado de Vox Héctor Alacid ha reconocido el trabajo esencial de las trabajadoras con la gente dependiente; algo, ha dicho, que "no se tiene que poner en duda en ningún momento", porque su trabajo es "esencial".

"Dicho esto", ha visto que había que analizar la iniciativa, dado que, en su mayoría, se trata de residencias privadas con conciertos. "El problema real no son las ratios, sino que no hay personal para cubrir todos los turnos", ha dicho señalando que así lo trasladan las empresas.

La socialista María Somalo ha apoyado una moción cuya finalidad específica, ha dicho, es "proteger a las personas que prestan servicios en el sector de la Dependencia".

La situación es tal, ha dicho, que ha puesto el ejemplo de que se ha llegado a sustituir una enfermera por dos técnicos de atención sociosanitaria, "que se dedican a entretener" a las personas.

La 'popular' Catalina Bastida ha leído el primer punto de la moción, suscribiéndolo: "Reconocer y respaldar institucionalmente a las trabajadoras del sector de la dependencia en La Rioja, afirmando que la mejora de los cuidados requiere necesariamente la mejora de las condiciones laborales de quienes los prestan".

No obstante, no ha compartido el resto de la moción (que pedía cuestiones como incrementar las ratios o exigir plantillas suficientes y reforzar mecanismos de control) señalando: "Todo esto se resume en poco, desconvocada la huelga".

Ha reconocido "el sector requería de un nuevo convenio", reprochando que, en los cuatro años que Moreno apoyó al Gobierno socialista de Andreu, "no dieron un sólo paso". "Tienen facilidad de discurso populista y cuando gobiernan no hacen lo que piden para otros", ha visto.

Ha señalado a Moreno que "los convenios los negocian y aprueban los sindicatos y la patronal; y hay acuerdo y convenio". Una premisa ante la que la diputada de IU le ha insistido en que "hay un preacuerdo, en ningún caso está firmado un convenio colectivo".