Moreno (IU) pone el acento en que Herrera se saltara el toque de queda para pedir también su dimisión

LOGROÑO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Izquierda Unida y vicepresidenta del Parlamento, Henar Moreno, ha puesto hoy el acento en el hecho de que el director general de Participación, Mario Herrera, se saltara el toque de queda para pedir, también, su dimisión o cese.

Moreno, a preguntas de la prensa en una rueda de prensa en la que ha anunciado las enmiendas que su formación presentará al Presupuesto General de La Rioja, ha unido la postura de Izquierda Unida a la del "propio partido" de Herrera, Podemos, que también ha visto necesaria su dimisión.

"Consideramos que debe dimitir porque la izquierda tiene como seña de identidad la coherencia y el más escrupuloso respeto a la legalidad vigente", ha dicho.

Moreno se ha apoyado en la propuesta de sanción de Tráfico de la Guardia Civil (por distracción y por no señalizar el vehículo) después de que Herrera empotrase el vehículo que conducía contra un árbol y no avisase a los servicios de emergencia en Nochevieja.

"Hay una salida fuera del toque de queda no justificada, hay un abandono de un vehículo que afortunadamente no causó otro accidente y es extraño que no se llame a la Guardia Civil, o al seguro, después de un accidente", ha indicado.

Para Moreno, el hecho "más grave es la salida después del toque de queda sin justiciación".