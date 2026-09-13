Una motorista de 18 años trasladada al San Pedro tras ser arrollada por un vehículo en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño
Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 13 septiembre 2026 9:02
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    LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Una motorista de 18 años fue trasladada, a última hora del sábado, al Hospital San Pedro tras ser arrollada por un vehículo en las inmediaciones de un establecimiento de restauración situado en el Centro Comercial Parque Rioja, en el término municipal de Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

   Desde este Centro de Emergencias se informó a Policía Local y se movilizaron recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud para atender a la conductora de la motocicleta.

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