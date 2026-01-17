Un motorista de 32 años trasladado a 'Los Manzanos' tras colisionar con un vehículo en Logroño

Archivo - Hospital Viamed Los Manzanos de Logroño - EUROPA PRESS/CRCOMUNICACION - Archivo
LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un motorista de 32 años fue trasladado al Hospital Viamed 'Los Manzanos' tras colisionar con un vehículo en la rotonda de la autovía A-13 con Avenida Zaragoza, en Logroño, según ha informado hoy SOS Rioja 112.
Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha dado aviso a Policía Local y se movilizaron los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.