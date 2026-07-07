Movilizados 4 millones de euros para reforzar el suministro de gas natural y desarrollo industrial de Calahorra

Archivo - El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de La Rioja ha autorizado a la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo la formalización de un convenio de colaboración con Nedgia Rioja, S.A. por el que el Ejecutivo autonómico movilizará cuatro millones de euros, en varias anualidades, para impulsar una actuación estratégica que permitirá garantizar el suministro energético del municipio y mejorar la capacidad de crecimiento industrial de la zona.

El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha explicado que se destinarán 3.996.975 euros a reforzar las infraestructuras de transporte y distribución de gas natural en Calahorra mediante este acuerdo con Nedgia Rioja, S.A, única empresa distribuidora de gas natural en La Rioja y, por tanto, la única con capacidad de acometer la actuación contemplada en este acuerdo, que prevé que la puesta en servicio de las instalaciones se produzca antes del 30 de junio de 2028.

La inversión permitirá acometer la ampliación de la infraestructura de regulación y la extensión de la red de distribución de gas natural en Calahorra, con el objetivo de asegurar el abastecimiento tanto para el consumo urbano como para la actividad industrial. Asimismo, el proyecto mejorará la conectividad de la red con el polígono industrial de La Maja y con el gasoducto Arnedo-Rincón de Soto, reforzando la seguridad y la capacidad del sistema gasista en el entorno.

El Ejecutivo regional considera esta actuación una infraestructura estratégica para favorecer la implantación de nuevas empresas con elevadas necesidades energéticas; incrementar el atractivo industrial de Calahorra y su área de influencia; así como contribuir al crecimiento económico y del empleo en La Rioja.

El convenio para la regasificación del municipio de Calahorra y garantizar así el consumo urbano e industrial de la ciudad riojabajeña, así como mejorar la conectividad y mallado con el polígono de "La Maja" y con el gasoducto Arnedo-Rincón de Soto, prevé la siguiente asignación de fondos propios: 781.326,75 euros (2026), 781.326,75 euros (2027), 1.217.160,75 euros (2028) y 1.217.160,75 euros (2029).